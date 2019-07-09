沒收到開山里登革熱警訊？「邊緣人」快檢查手機

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沒收到開山里登革熱警訊？NCC提醒「邊緣人」快檢查手機

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▲▼網友DJ金寶就把整個台灣圈起來，說大概全台灣都是開山里。（圖／網友DJ金寶提供）
▲疾管署操作「警訊通知」疏忽以至誤報，全台都收到（圖／網友DJ金寶提供）

生活中心／綜合報導

全台各地民眾9日中午大都收到「您所在區域（開山里）有本土登革熱疫情，請做好防蚊措施」警訊通知，NCC（國家通訊傳播委員會）表示這是疾管署操作疏忽以至誤報，請民眾不要驚慌。

NCC指出，台灣災防告警系統的告警訊息分為「國家級警報」、「緊急警報」、「警訊通知」，9日的訊息就屬於警訊通知，適用於可較長時間準備，且與民眾生活息息相關之警訊。
▲▼台南開山里登革熱疫情，台北人都收到了。（圖／網友提供）
▲9日的「台南開山里登革熱疫情」，你收到了嗎？（圖／網友提供）

「警訊通知」在手機設定上是可以被關閉的信號類型，9日的警訊可能有人的手機沒有顯示，沒收到訊息的人可不是邊緣人哦！快檢查一下手機，是否你已關閉了通知。

目前共有中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信以及台灣之星等5大電信業者的4G手機提供告警訊息服務，以因應未來災害發生時，災防業務主管機關可即時將災防告警訊息，經由4G系統轉送至用戶手機。

▲IOS手機可從設定選項的「通知」查看政府警示。IOS政府警示的內容。（圖／翻攝NCC FB)
▲IOS手機政府警示的內容。（圖／翻攝NCC FB)

民眾如果是用IOS手機，可以從設定-->通知-->拉到最下面會有政府警示的選項可設為關閉或打開。

▼安卓系統手機開啟災防告警訊息10種品牌手機教學影片


更詳細說明~災防告警細胞廣播訊息

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關鍵字：NCC,開山里,登革熱

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