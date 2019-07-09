美中貿易戰台灣出口率退4%！行政院看好台商回流：2025前「4個兆元」

▲行政院發言人Kolas及政務委員龔明鑫。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

為因應美中貿易戰，行政院約兩週開一次跨部會會議，政務委員龔明鑫9日表示，台商回台投資、前瞻基礎建設經費加上境外資金回台，加上離岸風電、物聯網跟半導體投資，預估2025年會有4個兆元撐出台灣在地發展成長動能。

對於美中貿易戰的衝擊，龔明鑫表示，衝擊是免不了的，但可以控制在一個範圍內，出口的成長狀況，一到五月衰退百分之4左右，相較其他國家來講，算是衰退比較少，台商回台、轉單效應，去平衡這個狀況。

龔明鑫說，如果以產品類別來講，台商回台成長幅度更高，某一些產業會受美中貿易戰影響，因為大陸製造業的確受到一些傷害，延遲下單，還有石化業下游受影響，反過來講電子業或通訊產業，都還持續成長，來來回回大概也cover一部份。

龔明鑫表示，財政部公布六月份出口狀況，恢復了正的成長，創造六月份單月的歷史新高，美中貿易下出口還是可以突圍，他個人預料，到七月份八月分有可能還會是正成長，亞洲四小龍之中，第一季的經濟成長率，台灣是最好，比起韓國高一點點，比新加波、香港高出蠻多，台灣還是非常有可能持續表現最好，相對其他國家，衝擊是小的，總體經濟來講算是還算穩，但也不能輕忽，還時持續觀察跟準備。

龔明鑫最後喊出四個兆元，包括台商基礎回台法案，如果台商回台投資最新的數據是超過4300億，預料今年目標五千億，很快就會達到，而且可能會超過六千億到七千億，兩到三年有可能會破兆，這是一兆。再來是前瞻基礎建設，新的一期如果四千億可以投入，加上境外資金回台法案，預估2年內資金回台高則9千億、低則2千億，抓中間值有5千億，會有另外一兆。

龔明鑫說，第三部份是5+2產業推動綠能，離岸風電的部份，2025年總投資金額也會上兆，創造兩萬個就業機會；最後是半導體所衍伸的物聯網發展投資，像是台積電的五奈米、三奈米，華邦電投資、日月光投資，在2024、2025年累計起來會破兆，「台灣未來20年的產業發展，基礎是非常堅固」，幾個兆元撐出在地發展成長動能，台灣還是有一些轉折點，是未來發展非常好的契機。