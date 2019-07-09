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「M1A2戰車」4項軍售8月生效　總統府：感謝美國強化安全夥伴關係

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▲▼美國M1A2戰車。（資料照／達志影像／美聯社）

▲美國M1A2戰車。（資料照／達志影像／美聯社）

記者陶本和／台北報導

美國政府於美東時間7月8日就「M1A2戰車」等4項共約27億餘美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。對此，總統府發言人張惇涵表示，在台美雙方共同紀念《台灣關係法》立法40週年之際，美國政府持續以具體行動履行對台灣關係法與六項保證的承諾，協助我國強化自我防衛力量，我們也表達由衷感謝。

國防部9日表示，美國政府於美東時間7月8日就「M1A2戰車」等4項共約27億餘美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

國防部表示，其中「M1A2戰車」及「人攜式短程防空飛彈」兩項22億2,356萬美元（約新台幣678億1,858萬元）對台軍售案，屬新增需求，已公告在美國防部安全合作局(DSCA)網站；另「標槍反裝甲飛彈」及「拖式2B反裝甲飛彈」2項對台軍售案，為續購項目，毋需公布在DSCA網站。

對此，張惇涵表示，美國政府對台提供防衛性武器，支持台灣建立堅強國防實力，以嚇阻可能的軍事威脅，讓台灣在捍衛台海和平與區域穩定上更具能力與信心。

張惇涵說，作為印太區域中負責任的一員，台灣將加速國防投資，並持續強化與美國及理念相近國家的安全夥伴關係，共同捍衛區域中的安全與穩定，並守護台灣的自由民主價值。

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關鍵字：美國,對台軍售,國防部,總統府,2020總統

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