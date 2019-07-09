貧婦超市偷食物被抓包　紐約3警不罰暖回「我們買給妳」

This woman was being held by security.

She had food in her bag she didn’t pay for.

When the NYPD showed up, they paid for her food.



Happy 4th…! #July4th #FourthOfJuly #NYPD pic.twitter.com/zWHV1Fn1Wg — paul bozymowski (@pboz) 2019年7月4日

國際中心／綜合報導

美國紐約一名婦人本月4日在超市偷竊被抓包，3名警察接獲通報到場處理，得知婦人是因為生活困境不得已才會鋌而走險，立即暖回「我們買給妳」，讓她忍不住掩面痛哭。這溫馨的一幕被一名媒體人拍下PO上推特，掀起網友熱烈討論，就連紐約市警局的總警監也分享該則貼文，大讚警員的善心。

根據《紐約NBC》報導，婦人4日前往當地超市「Union Square Whole Foods」購物，離開時被保全人員發現袋子裡有尚未結帳的食物，結果被留在超市裡直到警員到場。

▲事發超市。（圖／翻攝自Google地圖）

3名男警抵達後大致了解狀況，得知婦人是因為生活困頓，不得已才會出此下策，他們立即決定不開罰，還幫忙付清食物的費用，讓婦人感動得當場掩面痛哭。

這暖心的一幕剛好被路過的博季莫夫斯基（Paul Bozymowski）拍下，並PO上推特與網友們分享。紐約市警局的總警監莫納漢（Terence Monahan）也在自己的推特轉分享該則PO文，大讚基層警員善良，「感謝他們悄悄地對有需要的市民伸出援手。」