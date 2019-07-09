Pixel 4 XL渲染圖再曝光　捨棄前代「瀏海」設計

▲Pixel 4 XL正面渲染圖。（圖／翻攝自YouTube／Pricebaba.com）

科技中心／綜合報導

Google自行推出的智慧型手機Pixel系列一直是大家所關注的指標智慧型手機之一，今年下半年Pixel 4系列預計就會正式推出，近期爆料大神OnLeaks在不曝光Pixel 4 XL的渲染圖，讓外界一窺Pixel 4 XL的神秘面紗。

據外媒《9to5google》報導，其實先前就已經有非常多Pixel 4系列的渲染圖曝光，甚至連Google官方都在自家官方Twitter貼出相關設計，而這次由@OnLeaks與PriceBaba合作推出的渲染圖有正面與背面，更完整了大家對於Pixel 4 XL的想像。

從這次曝光的選染圖來看，Pixel 4 XL的正面與Pixel 3 XL不同，這次Google選擇將瀏海去除，改成過去Pixel系列較常出現的黑框設計，而為了放下前置鏡頭與聽筒，Pixel 4 XL正面上方的邊框明顯較其他三邊寬。後置鏡頭部分則與先前曝光的相同，預計會搭載鏡頭，並採正方形設計。而這次渲染圖的背面依然沒有指紋辨識設備，《9to5google》推測，今年Pixel 4系列手機很可能會採用臉部辨識。

▼Pixel 4 XL背面渲染圖。（圖／翻攝自YouTube／Pricebaba.com）

先前＠OnLeaks也在其個人推特曝光Pixel 4系列手機的尺寸，據他的爆料內容，這次Pixel 4系列手機將比前一代的Pixel 3系列手機還要來的大，小支的Pixel 4尺寸預計是147.0×68.9×8.2mm，大支的Pixel 4（可能名稱為Pixel 4 XL）尺寸則為160.4 x 75.2 x 8.2 mm。Pixel 4的螢幕尺寸將落在5.6到5.8吋之間，而Pixel 4 XL則為6.2到6.4吋之間。

至於發布時間，報導指出，據Verizon的發佈時間表，Google Pixel 4和4 XL預計將在10月4日發布主題演講後推出。