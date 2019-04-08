從菜鳥喝到主管　國際食品獎獲獎茶飲「回甘力」再創職場生存關鍵

▲2018年茶裏王全系列多項產品勇奪「食品界米其林」之稱的iTQi 比利時風味絕佳獎，是台灣包裝即飲純茶市場中唯一奪下此殊榮之品牌。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

台灣人愛喝茶，每年茶飲商機上看百億，就算生活圈附近沒有手搖一條街，也一定有超商，看看超商有一整櫃都冰著瓶裝茶就知道，台灣「茶飲王國」真的不是喊假的。不管是想要提神、配飯解膩或單純享受茶品，喝茶行為已經深深烙印在消費者的潛意識裡，多數上班族更是習慣在進公司前，走到超商拎幾罐瓶裝茶，讓宛如現泡的回甘餘韻，陪著繼續打拚！

市面上有超多瓶裝茶品牌，每每站在冷藏櫃前難免會有選擇障礙，但早在2001年上市、開創茶飲市場長達18年的「茶裏王」，可以說是陪伴無數上班族，從小菜鳥喝到大主管的先鋒品牌。一路以來秉持「回甘就像現泡」的精神，鼓勵忙碌上班族在喘不過氣的工作中，找到回甘的活力朝氣。陪伴與鼓勵也不是只有說說而已！每隔一陣子就會推出新開發產品，甚至提升技術、口感的「茶裏王」以自己做為範本，見證唯有不斷提升自己才能走在最前面的初心。今年研發團隊將「單細胞生茶萃取技術」再次升級2.0，挾帶2018榮獲有食品界米其林之稱的iTQi國際大獎的超強氣勢，開啟瓶裝茶也讓品茶師驚豔的感官新體驗。

▲炎炎夏日即將來臨，茶裏王單細胞生茶萃取技術2.0全新升級，回甘最高9%，讓你喝出「回甘」新高度！

台灣茶的純熟風韻享譽國際，但台灣包裝即飲純茶奪下「iTQi 比利時風味絕佳獎」去年卻是第一次！「iTQi」是全球指標性的國際風味暨品質評鑑機構，每年都會邀請擁有專業經驗和頂尖味蕾的專家評審，以避免任何意見交流、盲測的方式，評選出年度極佳風味。評分的項目相當精細，包括產品外觀、嗅覺、質地、味道到回溯嗅覺（後味）等項目，所以能夠在嚴格的品評標準中脫穎而出，可見茶裏王驚人的口感實力讓國外評審也拜服。

然而一向比上班族還拚、還正面思考的茶裏王，今年竟然宣布還要讓「單細胞生茶萃取技術」有感升級。做法就是把既有技術，融合黑網覆蓋栽植的優質茶葉與自然酵素組合，萃取出的茶湯在專業品評員進行口感測試下，全系列茶飲不論是茶感或是甘味，跟上一代比都有明顯進化。當然「品茶」不能只憑「感覺」，實證數據也顯示，整體甘味物質（如總胺基酸、茶胺酸與甘味胺基酸）也都有顯著提升，最高可達9%。原來新一代技術不僅把回甘增量，同時還能平衡兒茶素成分的微苦感，一增一消下，全面釋放茶葉甘甜。

▲茶裏王單細胞生茶萃取技術2.0全新升級，突破傳統種植概念，採用黑網覆蓋種植技法，阻絕茶葉直接曝曬到陽光的機會，避免茶葉甘味胺基酸分解生成苦味物質，同時產生更多甘味茶胺酸。

微苦過後更加回甘，有感升級的茶裏王準備好了！即日起已在超商、超市全通路上架，等著為上班族平衡即將到來的夏日煩悶感以及難以說出的苦，用提升的回甘力，正面擊退上班時的負能量！

▲陪伴無數上班族打拼的即飲包裝茶品牌「茶裏王」，自上市以來在台不斷締造銷售佳績，穩站即飲包裝茶市場領先地位！

（本篇與茶裏王合作）