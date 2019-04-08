　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

從菜鳥喝到主管　國際食品獎獲獎茶飲「回甘力」再創職場生存關鍵

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼茶裏王。（圖／統一茶裏王提供）

▲2018年茶裏王全系列多項產品勇奪「食品界米其林」之稱的iTQi 比利時風味絕佳獎，是台灣包裝即飲純茶市場中唯一奪下此殊榮之品牌。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

台灣人愛喝茶，每年茶飲商機上看百億，就算生活圈附近沒有手搖一條街，也一定有超商，看看超商有一整櫃都冰著瓶裝茶就知道，台灣「茶飲王國」真的不是喊假的。不管是想要提神、配飯解膩或單純享受茶品，喝茶行為已經深深烙印在消費者的潛意識裡，多數上班族更是習慣在進公司前，走到超商拎幾罐瓶裝茶，讓宛如現泡的回甘餘韻，陪著繼續打拚！

市面上有超多瓶裝茶品牌，每每站在冷藏櫃前難免會有選擇障礙，但早在2001年上市、開創茶飲市場長達18年的「茶裏王」，可以說是陪伴無數上班族，從小菜鳥喝到大主管的先鋒品牌。一路以來秉持「回甘就像現泡」的精神，鼓勵忙碌上班族在喘不過氣的工作中，找到回甘的活力朝氣。陪伴與鼓勵也不是只有說說而已！每隔一陣子就會推出新開發產品，甚至提升技術、口感的「茶裏王」以自己做為範本，見證唯有不斷提升自己才能走在最前面的初心。今年研發團隊將「單細胞生茶萃取技術」再次升級2.0，挾帶2018榮獲有食品界米其林之稱的iTQi國際大獎的超強氣勢，開啟瓶裝茶也讓品茶師驚豔的感官新體驗。

▲▼茶裏王。（圖／統一茶裏王提供）

▲炎炎夏日即將來臨，茶裏王單細胞生茶萃取技術2.0全新升級，回甘最高9%，讓你喝出「回甘」新高度！

台灣茶的純熟風韻享譽國際，但台灣包裝即飲純茶奪下「iTQi 比利時風味絕佳獎」去年卻是第一次！「iTQi」是全球指標性的國際風味暨品質評鑑機構，每年都會邀請擁有專業經驗和頂尖味蕾的專家評審，以避免任何意見交流、盲測的方式，評選出年度極佳風味。評分的項目相當精細，包括產品外觀、嗅覺、質地、味道到回溯嗅覺（後味）等項目，所以能夠在嚴格的品評標準中脫穎而出，可見茶裏王驚人的口感實力讓國外評審也拜服。

然而一向比上班族還拚、還正面思考的茶裏王，今年竟然宣布還要讓「單細胞生茶萃取技術」有感升級。做法就是把既有技術，融合黑網覆蓋栽植的優質茶葉與自然酵素組合，萃取出的茶湯在專業品評員進行口感測試下，全系列茶飲不論是茶感或是甘味，跟上一代比都有明顯進化。當然「品茶」不能只憑「感覺」，實證數據也顯示，整體甘味物質（如總胺基酸、茶胺酸與甘味胺基酸）也都有顯著提升，最高可達9%。原來新一代技術不僅把回甘增量，同時還能平衡兒茶素成分的微苦感，一增一消下，全面釋放茶葉甘甜。

▲▼茶裏王。（圖／統一茶裏王提供）

▲茶裏王單細胞生茶萃取技術2.0全新升級，突破傳統種植概念，採用黑網覆蓋種植技法，阻絕茶葉直接曝曬到陽光的機會，避免茶葉甘味胺基酸分解生成苦味物質，同時產生更多甘味茶胺酸。

微苦過後更加回甘，有感升級的茶裏王準備好了！即日起已在超商、超市全通路上架，等著為上班族平衡即將到來的夏日煩悶感以及難以說出的苦，用提升的回甘力，正面擊退上班時的負能量！

▲▼茶裏王。（圖／統一茶裏王提供）

▲陪伴無數上班族打拼的即飲包裝茶品牌「茶裏王」，自上市以來在台不斷締造銷售佳績，穩站即飲包裝茶市場領先地位！

（本篇與茶裏王合作） 

ET快訊
清明節想爸爸！他挖開墳墓「全裸與屍骨合照」網全傻了
連千毅「三重老大吃屎」被修理影片瘋傳！小弟嗆全面開戰：做敵人
他失心瘋夾200元↑鹽酥雞「拿3支竹籤」　原因曝光釣出一堆同

關鍵字：茶裏王,回甘,上班族,iTQi,比利時風味絕佳獎,米其林星級

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

厭世感爆棚！盤點職場初衷殺手Top5　體驗職場初衷正回甘

網友心聲小七聽到了！ 超商土司經典口味霸氣登場　一鋪貨就搶光想吃動作要快

《聲林》許淨淳創作力爆發！收起「ㄎㄧㄤ感」發射追夢能量

感情發展太快好嗎？「8大狀態」檢視自己的沉船速度

勾錐尬！紙杯版「玫瑰蘋果派」更簡單、超好做　在家挑戰0失敗

台灣「原創角色」前進國際授權展　超本土「茄芷袋」要外國人驚豔！

高雄黃立行上《博恩秀》！正向思考讓網友一夕力挺　刮鬍刀國際大牌搶邀合作

房事公開講！高雄同事不戰南北只戰機能 鋭揚捷仕堡羨煞購屋族！

張景嵐深夜告白：有你真好　女神的脆弱只有「他」看得到！

歧視掰掰！迪士尼小飛象也走「怪美風」

喜歡肢體觸碰、裝笨又弱是絕招　綠茶婊「漁夫撒網」5大渣行為！

爸買尿布！發燒3歲兒怕傳染別人　貼心站門外喊：「我在這裡等」

「當順服妳的妻子」女友下跪求婚　正妹含淚答應：謝謝妳，我願意！

騎士壓車直撞中埔「阿婆彎」雜貨店 幹譙嬤重出江湖：恁娘！出歹誌吼！

蔡詩芸一拆禮物尖叫「你這騙子」　 王陽明驚喜藏N天閃炸

犯罪者自白！6種照片別PO社群軟體 比「YA」等於公開個資

媽「機關槍式關心」干擾打遊戲！　女兒用假血惡整...當面暈倒嚇壞她

劉德華賣按摩椅「拜託幫幫我」　黃子佼虧：你壓力很大啊！

Gail「dadalala」盲唱中文歌　和李千那一起心花開了～

朴敏英爆「成人愛情要拍的精采」　金材昱聽到慌了：怎麼說出來！

【廣編】TOYOTA、Hit Fm攜手　hito流行音樂獎盛大啟動

從菜鳥喝到主管　國際食品獎獲獎茶飲「回甘力」再創職場生存關鍵

飲品加「纖」正夯　清爽果汁飲「增纖減糖」夏日幫女孩補充每日所需

黑糖奶失寵了！網友狂推「半熟奶茶」　手搖界黑馬的必喝招牌

小確幸！超商咖啡買2送2　星巴克4/9「限時4小時」買1送1

科技遶境！鎮瀾宮聯手beanfun!　追媽祖五招有保庇

博物館等級超罕見「木製保險箱」　超過150年、有提把可帶走

掃墓回家！4歲弟耳朵劇痛…爸手電筒一照驚見「2cm蜱蟲」狂吸血暴肥

做小花束送媽咪！陽明山「花藝DIY免費上」還有櫻花、紫藤

瘋業配撈錢遭罰！藝人妻推減肥、長高產品「違規8次罰64萬」

蔡英文、賴清德僵持不下　週三中執會可能討論延長協調

女上吊「拳頭緊握」一個月後負心男車禍亡　殯葬業傻住：拉著一起走了

柯瑞秀單手猛扣不算　勇士甲骨文球場最終例行賽鎖西區龍頭

母女3人逛寶雅　小女兒遭噁男尾隨舔腳趾嚇傻...只能讓他舔

春遊走「藍色公路」有優惠！　基隆－馬祖看藍眼淚限量50團

王寶強翻版！男星爆出軌女經紀人「近距離照」曝光　440萬網友怒吼

買飲料還想多加「奶襲」！　金毛仔摸女店長胸辯：開玩笑

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

小確幸！超商美式、拿鐵買2送2

有一種身體叫「媽媽覺得你三薄身..

超商土司經典口味霸氣歸隊！

連醫師都曾被誤認！？原來是過敏

小7獨家MARVEL復仇者聯盟..

小7「8種復仇者聯盟」集點商品..

黑糖奶失寵了！網友狂推「半熟奶..

麥當勞大薯限時7週買一送一！

郭雪芙手搖飲料討宋米秦歡心！

星巴克這2天「只有4小時」買1..

超商咖啡買1送1　12家優惠懶..

科技遶境！App追媽祖五招有保..

鳳梨酥落伍！7樣台灣伴手禮爆紅

更多熱門

相關新聞

四月不宜換工作？4點解析最好時機

四月不是找工作的好月份？四月起至六月會有一波比較淡的求職期間，除了三月有一波到職，還在適應期，另外大企業在四月到五月主要都在忙著校園徵才也有關係，他們比較沒空去處理其他應徵者的履歷。

員工獲配股票　要申請緩課

6萬上班族VS.12萬菜販　網：台女不嫁賣菜

養不起也帶不了！8成上班族「懼請」育嬰假

養一個小孩607萬？數據會說話

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶回家好掙扎

快訊／男女象山遭搶　女嚇到爆哭

淫亂爸要繼母扮狗　17歲女兒力挺

正妹空姐KTV穿超辣！網暴動：好兇

喝下加料啤酒！按摩妹醒來「床單全是血」

美國住7天下面洗不乾淨　連衛生紙都不一樣

連千毅被爆勾搭大嫂！孕妻反擊：他是寵妻魔人

周三起「北部連下5天」　周五開始雨罩全台

抗藥菌致死率6成　5成病患90天亡

《與惡》槍響！賈靜雯和她互譙2分鐘

韓國瑜20年前政見曝光　網狂讚

媳婦愛上婆婆！婆媳畸戀害老公戴綠帽

韓國瑜拚高雄發大財　王浩宇提數據

表裡不一？「心機有點重」星座女排行

隔壁廁所水屎「放射狀」狂炸！她崩潰

更多

最夯影音

更多

喜歡肢體觸碰、裝笨又弱是絕招　綠茶婊「漁夫撒網」5大渣行為！

爸買尿布！發燒3歲兒怕傳染別人　貼心站門外喊：「我在這裡等」

「當順服妳的妻子」女友下跪求婚　正妹含淚答應：謝謝妳，我願意！

騎士壓車直撞中埔「阿婆彎」雜貨店 幹譙嬤重出江湖：恁娘！出歹誌吼！

蔡詩芸一拆禮物尖叫「你這騙子」　 王陽明驚喜藏N天閃炸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面