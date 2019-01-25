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年菜越吃越胖！滷蹄膀、佛跳牆油到爆　營養師曝「濃茶」解膩

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▲年菜越吃越膩！滷蹄膀、佛跳牆油到爆　營養師曝「濃茶」解膩 。（圖／品牌提供）

▲農曆過年是闔家團圓的日子，天氣冷就是要圍爐吃鍋，但也悄悄吃下不少卡路里。（圖／品牌提供，以下同）

生活中心／台北報導

農曆過新年，闔家團圓的時刻就要和朋友、家人一起吃吃喝喝，用澎湃美食犒賞一年來的辛勞！華人的年夜飯通常不馬虎，餐餐大魚大肉是餐桌的基本主角，應景年菜又以重口味為主，例如滷蹄膀、麻油雞、佛跳牆、紅燒魚等，高油鹽的調味雖然開胃下飯，但經過長時間熬煮的湯汁卻油脂滿溢，一頓美味晚餐下來，吃下了許多脂肪與熱量，讓身體不知不覺超出負擔。

準備好大啖美味年菜　但你的嘴真的準備好了嗎？
2019年春節連假放9天，重頭戲就是每晚的團圓飯，特別是火鍋湯底的鈉鹽含量常常超標，如果湯底濃郁，涵蓋的油脂、熱量就越高！其實只要掌握正確的飲食撇步，面對整桌子澎湃的佳餚，細嚼慢嚥、聰明飲食也能避開健康危機。

每個人1天所需鈉的攝取量約為2400毫克，不小心就容易爆表，開業營養師趙函穎表示，多數的年夜飯多以高油、高鹽、高熱量的烹煮方式，且份量又多，大部分的家庭經常分多餐食用，連續吃好幾天重複的菜餚，因此年節過完，累積在身體的負擔便相當可觀，民眾也會覺得餐餐過於油膩。她進一步指出，食用過量的脂肪酸促使身體自然產生的負擔，可適量補充蔬菜水果，促進新陳代謝，幫助把攝入過多的油脂和澱粉化解掉。

▲年菜越吃越膩！滷蹄膀、佛跳牆油到爆　營養師曝「濃茶」解膩 。（圖／品牌提供）

▲過年年菜經長時間熬煮，肥肉雖然軟嫩油香，但口味較重吃多容易累積形成負擔。

▲年菜越吃越膩！滷蹄膀、佛跳牆油到爆　營養師曝「濃茶」解膩 。（圖／品牌提供）

▲營養師趙函穎表示，民眾吃年菜覺得膩，是因為食用過多的脂肪酸使身體自然產生的不適感。

連續大魚大肉膩到反胃　營養師：搭配濃茶有解
飯桌上的蹄膀腿庫、紅燒魚、佛跳牆每一道都好想吃，飯後還要追加零嘴小食來解饞，這是每個人過年的日常情景，嘴巴就是停不下來！趙函穎建議，如果因為嘴饞吃入太多的重口味年菜造成口腔產生膩感，可到超商買瓶濃茶佐餐，就可以輕鬆緩解，「濃茶可以沖淡口腔中的油脂，減緩揮之不去的油膩感。」不只達到濃甘止膩的境界，也口腔留下清新的茶香，讓圍爐吃得快樂又健康。

▲年菜越吃越膩！滷蹄膀、佛跳牆油到爆　營養師曝「濃茶」解膩 。（圖／品牌提供）

▲濃茶裡的氨基酸可以引起口中的回甘反應，帶走揮之不去的油膩感。

滿桌年菜不只嘴裡膩　身體的膩更要警覺
過年期間待在家裡，整天吃吃喝喝馬不停蹄，脂肪不登門拜訪也很難，吃飯配茶是華人長久以來的習慣，同樣是甩油解膩的好幫手。人氣美食專家鄭小柔分享，滷蹄膀、米糕是年菜必不可少的主角們，吃貨們真的難以抵擋，如果覺得膩可選擇濃韻的烏龍茶搭配，濃厚的茶香可以中和滷汁的死鹹，且提煉出醬油深處的醍醐味，像是茶裏王濃韻烏龍茶有「不易形成體脂肪」及「調節血脂功能」的健康雙認證，有助於減少體脂肪之形成，延緩低密度脂蛋白之氧化。如果愛喝湯，例如佛跳牆，也可搭配榮獲國家健康食品「調節血脂功能」認證的濃韻日式綠茶，沖刷多種食材殘留在口中的膩感，留下喉韻深長的茶香，解膩而且少了大魚大肉的罪惡感，在過年享受年菜之際，也不忘了均衡飲食，吃得安心不為身體帶來過多負擔。

（本文與茶裏王合作）
 

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關鍵字：茶裏王,濃茶,年菜,減肥,油膩,年夜飯,佛跳牆

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