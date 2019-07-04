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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／37城平均招聘月薪8452元人民幣

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▲▼舉行。（翻攝自《中新社》）

▲世界新能源汽車大會7月1日至3日在海南舉行。（翻攝自《中新社》）

《北京》： 37城平均招聘月薪8452元人民幣

北京3日發佈的一份報告顯示，2019年夏季大陸37個主要城市的平均招聘月薪為8452元人民幣，其中，北京、上海、深圳均超過了1萬元人民幣。（中新網）

《海南》：新能源汽車發展「路在何方」 全球業界來華「把脈」

大陸首次舉辦的世界新能源汽車大會7月1日至3日在海南舉行。來自德國、美國、南韓、日本等18個國家和地區共1500多人齊聚一堂，共同為新能源汽車發展現狀「把脈」，共商新能源汽車未來發展大計。（中新網）

《遼寧》：「全球燈塔工廠」新增10家 1家位於大陸

世界經濟論壇3日宣佈「全球燈塔工廠」再添10位新成員，其中1家位於中國。「全球燈塔工廠」由製造企業組成，在運用第四次工業革命技術來提升財務和經營績效方面展現了領導力。目前全球已擁有「燈塔工廠」26家，其中6家位於中國。

《上海》：專家共商「中國企業走進亞太」大計

「一帶一路」倡議下亞太地區如何加強合作、共謀發展？中國企業自身如何參與亞太經濟建設，真正「走出去」？「一帶一路」中國企業走進亞太研討會3日在上海舉行。專家共商「中國企業走進亞太」大計，共同為亞太合作發展的「後2020願景」謀篇佈局。（上海）

▲▼舉行。（翻攝自《中新社》）

▲橫店高空雙人跳傘。（翻攝自《中新社》）

《浙江》：大咖齊聚「橫店航空周」 話「航空+影視+旅遊」深度融合

隨著通用航空業的迅猛發展，打個「飛的」出門旅遊正成為現實。「2019中國•浙江•橫店航空周暨通用航空峰會」3日在浙江橫店開幕。多位航空業大咖和數萬名航空愛好者及遊客參與，感受和促進「航空+影視+旅遊」深度融合。（中新社）

《海南》：三亞發佈2019-2020年優化營商環境行動計畫

海南省三亞市3日發佈《三亞市優化營商環境行動計畫（2019-2020年）》。根據《行動計畫》，三亞將在開辦企業、獲得施工許可、財產登記、獲得信貸、改善融資環境、政府採購、納稅便利化、跨境貿易、保護投資者、智慧財產權創造保護和運用、市場監管、旅遊市場整治及建設服務型政府等方面著手，打造法治化、國際化、便利化營商環境。（中新網）

《甘肅》：蘭州陸港貿易量逐年上升

東南亞的熱帶水果、海產品；中亞的礦產品；歐洲的木材等源源不斷地進口至蘭州陸港，集散分撥至各地。甘肅蘭州國際陸港黨工委書記嚴志堅說，「原產自甘肅省的特色農產品、大宗工業品等逐步出口至中亞、南亞、東盟各國，帶動了當地經濟發展。」（中新網）

《河南》：啟動2019年小麥最低收購價執行預案

河南省糧食和物資儲備局公佈，經國家糧食和物資儲備局批准，河南省內符合條件的開封、平頂山、許昌、漯河、商丘、周口、駐馬店、南陽、信陽等地啟動2019年小麥最低收購價執行預案。（新華網）

▼「一帶一路」中國企業走進亞太研討會3日在上海舉行。（翻攝自《中新社》）

▲▼舉行。（翻攝自《中新社》）

ET快訊
「我是有計畫的！」雙刀狠男刺殺鐵路勇警　移送時情緒失控暴吼
25歲鐵路警遭刺肚殞命！兇嫌妻崩潰下跪哭到癱軟：對不起
台鐵雙刀男嗆：沒手骨喔　25歲警被刺「緊抓手45秒」上車最後
怕波及乘客！鐵路警傷到臟器外露沒拔槍　肉搏到最後一刻殞命

關鍵字：月薪,新能源汽車,燈塔工廠,貿易,小麥

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