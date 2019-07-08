動員300里長連署挺柯　鍾小平爆：鄧家基在上海說「柯文哲會選總統」

▲柯文哲。（資料照／記者宋良義攝）

記者楊亞璇／台北報導

被視為總統熱門人選的台北市長柯文哲，至今仍未鬆口表態是否參選。不過，國民黨台北市議員鍾小平8日爆料，副市長鄧家基在雙城論壇中肯定的說「柯文哲會選（總統）。」鍾也表示，自己願意幫柯文哲連署，已開始動員台北市的里長，7月中將舉辦感恩餐會，柯文哲會出席。

鍾小平接受《ETtoday新聞雲》電訪指出，台北上海雙城論壇第二天，柯文哲因行程先行離去，留下鄧家基與媒體、議員吃宵夜，談到柯文哲選總統的話題，因為他自己認為柯文哲會選，也詢問鄧家基的想法，鄧家基口氣肯定的向他說，「柯文哲會選」，不過也沒有再多說原因。

鍾小平說，自己支持柯文哲選總統，「他比較適合嘛」，只有他可以阻擋總統蔡英文連任，對於國民黨選情，他直言「藍營內鬥很厲害，當選機會大幅下降」，柯文哲比起藍營其他人選更有經驗。

鍾小平透露，7月中會舉辦「鍾小平感恩餐會」，主客就是柯文哲，並邀請300位里長與會，因為預計柯文哲未來要連署50萬份，台北市就要10萬份，他的目標是為柯文哲連署5萬份，且有跟柯文哲、北市府顧問蔡壁如聊到。

蔡壁如受訪時證實，「他（鍾小平）就是很支持市長，他是有跟我提過這件事，說當然是希望市長可以支持他」，他不介意把地方的里長幫市長組一個後援會。

對於表態挺柯後是否會面對黨的壓力，鍾小平抱怨說，自己被國民黨停權六個月，「黨也很想把我趕走」、黃呂錦茹（國民黨台北市黨部主委）跟曾永權（國民黨副主席）處心積慮要趕我走」。

此外，國民黨中正萬華立委初選中，鍾小平敗給前立委林郁方，無法批藍營戰袍出征立委，不過，鍾小平強調，他會以無黨籍身份參選，同時，如果柯文哲出來選總統，願意幫柯。