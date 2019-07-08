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幕僚李縉穎籲「有韓不投」　柯文哲：沒辦法他挺郭台銘

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記者楊亞璇／台北報導

國民黨總統初選民調8日正式起跑，台北市長柯文哲幕僚、國際政經戰情室成員李縉穎7日在PTT八卦版上指出高雄市長韓國瑜將在初選勝出，有很大的機率會成為下一任總統，因此呼籲大家反動員，讓鴻海創辦人郭台銘擋下韓國瑜，在網路引起熱議，有人質疑是在帶風向，影響選情。對此，柯文哲回應，通常他們都是被帶風向的，沒有去帶什麼風向。

李縉穎在文中表示，團結非韓人口的方法，第一，在互比的情況下唯一支持郭，第二在對比的情況下「有韓不投」、「非韓投郭」，盡量降低韓國瑜的支持度，集中火力投郭讓郭的支持度超越韓國瑜。對藍營來說，郭是另一個較可接受的選擇，對白、綠來說，都很討厭韓，不能讓韓有當總統的可能，「讓郭擋住韓，不就是現階段的台灣共識？」

柯文哲出席8日台北NPO聚落「入厝」同歡會時表示，台北市政府有個很大的特色就是深藍到深綠都有，是蠻多元的團隊，所以年輕人關心國家大事，「我也不能說你不能發表意見」，每個人有發表意見的自由，每個人都有他的出身背景、有他的朋友，我們沒有辦法管那麼多。

柯文哲說明，「他事前有和我講啦，我聽一聽」，老實講，這兩天我從上海回來就到南部，今天早上七點半上班，「坦白講，那篇我還沒有看，到底寫什麼」，看過再跟你講。

柯文哲說，李縉穎有講一些想法，「我發現每次遇到問題，他們都說我跟老闆講過，我說奇怪什麼時候跟我講過，我發現我的口頭禪要改，每次都說好好好」，口頭禪要稍微改一下。

對於文章被質疑在影響國民黨初選結果，柯文哲說，「不會啦，通常我們都是被帶風向的，我們也沒有去帶什麼風向」，不過這樣啦，每個人都有每個人的想法，你也沒有辦法禁止他說你不能寫。柯文哲還說，「你應該要去問他，怎麼問我，誰寫的誰負責啊，你們沒有找到他嗎？」

對於李縉穎主張「有韓不投」，柯文哲則說，沒辦法他挺郭，他爸和郭台銘比較好，不過是這樣，每個人都有每個人想法，這個世界本來就是多元的。至於自己的想法，柯文哲強調，「我還沒有想法，等我自己想要選，我再開始有想法還來得及」。

被問到若接到國民黨初選民調電話時會如何回應，柯文哲推說，自己平常都沒有在家裡，都不會接到桌機，平常手機也事關的，只有回家開機看簡訊，所以一定不會接到電話。至於郭柯配的可能性，柯文哲是打太極說，「等我自己真的要選再講嘛， 目前也沒有這種說法，有嗎？」

▲▼台北市長柯文哲出席台北NPO聚落「入厝」同歡會。（圖／記者楊亞璇攝）

▲台北市長柯文哲出席台北NPO聚落「入厝」同歡會。（圖／記者楊亞璇攝）

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