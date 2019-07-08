2019最新日本熱門14項夯品大公開　DIY窯烤機好想扛回家

▲赴日遊玩少不了要大肆血拼一番，除了買藥妝、扛電器，有網購業者公布日本2019上半年度夏季熱門夯品，民眾可作為購物參考。（圖／記者蔡玟君攝）

記者洪菱鞠／台北報導

許多人愛買日貨，最近到日本又有什麼必買推薦清單？根據日本樂天市場公布2019年日本上半年度最夯14項熱門產品，以「令和」、「連假宅經濟」、「夏日美容」3大趨勢商品最熱銷，相關鍵字搜尋量相較於上一季成長5成，想趁暑假到日本玩一波的人，可以作為戰利品血拼參考。

日本令和新年號自5/1正式啟用後，各種周邊紀念商品也接連搶市攻消費者荷包，日本樂天市場發現，為紀念新時代來臨，「菊花紅印帳本」極度受到日本消費者熱愛，封面不僅印有象徵日本皇室的菊花，採用獨特的縐綢材質，質感相當細緻；另外，直接印上令和字樣的「令和紅白馬卡龍」、包裝很有令和風的傳統點心「鯛魚燒」，慶祝皇室新年號話題的相關伴手禮很受大眾青睞。

▲菊花紅印帳本。

▲令和紅白馬卡龍。

▲令和鯛魚燒。

配合新天皇即位，日本也跟著放起10天連假黃金周，日本樂天市場發現8成民眾選擇在家度過，讓網購宅經濟發威，進一步從下單量觀察，「家庭用DIY窯烤」成為熱銷黑馬，一面燒烤、一面保溫，在家就能現烤披薩，新鮮出爐馬上吃，另外像是「雙面多功能料理披薩機」也是熱門小家電，與此同時也帶動「渡假風摺疊吊床」買氣，可於戶外及室內展開，自在享受悠閒感。

▲在家吃披薩，可以現做現烤的家庭用DIY窯烤機。

▲可於戶外或室內展開的渡假風摺疊吊床。

除了關心時事，因應夏天來臨與氣候變化，日本樂天市場指出，消費者也非常關注夏日美容議題，而且不只是女性，男性的全面美容產品和美容產品，像是「男性全身除毛蠟」，相關銷售正在增長；女性美容產品則是以「口罩型美顏器」於網站綜合排行榜奪冠。此外，能夠有效包覆鞋面防止鞋子浸水的「防水雨鞋套」、傘面設計不易粘的「透明雨傘」、被困在家裡也不怕沒食物的「防災罐頭麵包」，像這類防雨、防災商品也出現大熱賣。

▲下大雨走在路上也不怕鞋濕的防水雨鞋套。

▲附有緣結的日本熱銷透明雨傘。

▲作為災難救命糧食的防災罐頭麵包。

日本樂天市場同時發現深受日本上班族喜愛的療癒小物居然是手作小物，像是「DIY手作盆」、「3D木拼圖」、「DIY手作小屋」，通過組裝過程及觀察袖珍屋，可以放下生活中步調太快的壓力，減輕上班壓力。