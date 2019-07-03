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台灣男性出手一次買好買滿　網購消費力年度躍升1.5倍

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蝦皮購物揭2019上半年度消費趨勢（圖／業者提供）

▲蝦皮購物揭2019上半年度消費趨勢，其中發現台灣男性網購消費力驚人。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

2019年已經過了一半，從消費市場來看，今年上半年有什麼樣的趨勢變化，蝦皮購物觀察到，男性用戶數大幅提升，消費力成長高達1.5倍，展現驚人的網購潛力，此外，上半年全站關鍵字搜尋總數破1.5兆筆，「流行時尚相關」關鍵字熱搜更達百萬次紀錄。

蝦皮購物表示，2019上半年台灣男性消費力道勁揚，除了男性用戶數大幅成長外，其消費力更攀升1.5倍，偏好購買如Nintendo Switch、手機周邊、PS4等3C類商品；與去年相比，銷售成長幅度最高的10大品項中，過半數為深受男性喜愛的類別，包括戶外與運動用品、汽機車零件百貨、男鞋、男生包包與配件等，男性在購買時相較女性更偏好「少次上站、一次購足」的目標式購物，結帳也常使用信用卡回饋優惠。

另外，蝦皮購物統計上半年站上關鍵字搜尋總數超過1.5兆筆，其中討論熱烈的「AirPods」、「Nintendo Switch」均創下超越百萬次搜尋。除「Adidas」、「NIKE」等流行服飾品牌搶佔熱搜排行榜前10，近幾年深受消費者喜愛的「寬褲」，每日平均搜尋量也多達近5千次。

而民眾關注的時事議題，也帶動站上買氣及關鍵字熱搜成長，如上半年連續假期多，讓「票券」、「日韓上網卡」買氣狂飆；一度傳出停產「明星花露水」也吸引消費者紛紛搶買、囤貨，帶動當月熱搜高達近20萬次；電影《復仇者聯盟4》催淚結局更使「鋼鐵人」關鍵字一口氣飆升至近16萬次。

生活市集則是因應暑期出遊旺季，盤點國內外旅遊必備商品，據觀察，國外旅遊最重視行李收納，不用透過抽氣工具即可真空壓縮的收納袋、可壓縮睡袋名列銷售前兩名；而國內旅遊因限塑政策於7月正式上路，帶動非一次性使用的環保折疊吸管、摺疊杯碗買氣上升。

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關鍵字：網購,電商,蝦皮購物,2019上半年

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