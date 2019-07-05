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效法亞馬遜！momo第4季推Prime忠誠會員計畫　先發幣暖身

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momo董事長林啟峰出席公益義賣活動（圖／業者提供）

▲momo董事長林啟峰出席公益義賣活動，會後提到平台擬於第4季推出prime忠誠會員計畫。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

今年電商618大促，momo購物網統計整體比去年同期成長4成，其中也趁機推出momo幣，董事長林啟峰坦言是在為prime忠誠會員計畫暖身，希望增加回購率、留住更多客人，不過具體要怎麼做，詳細內容仍未定案，但該計畫預定第4季要推出。

林啟峰表示，Prime是一種服務整合，對網路來講非常重要，能夠提高重購，例如信用卡紅利積點，當每一家都有，你卻沒有的話就輸了，儘管不一定能增加銷售，甚至是一項成本支出，但從行銷角度來看就是一種「保健因素」，「別人做，你不做，這是一件很奇怪的事情」。

觀察目前有prime忠誠會員計畫的電商，林啟峰特別提到Amazon Prime，除了運費，包含影音、有聲書等，其實有滿多東西可以操作，雖然momo也要推類似服務，卻一直在斟酌、評估到底要用什麼方式來包，另一方面是要考量消費者成本支出，「最大差別是Amazon Prime收錢，但我們不敢收錢。」

林啟峰說，若要收錢，相對要讓客戶覺得物超所值，不過以物流來說，台灣基本上就是免運費，目前momo購物網已經可以3小時到貨，顯然物流對於消費者不會是一項很誘人的要素。

儘管momo prime未有具體計畫，但在618大促悄悄推出的momo幣卻是在為該計畫暖身鋪路。林啟峰認為，相對於禮券概念的紅利金，momo幣有一年或3個月的使用期限，較不會造成企業長期掛有應付帳款的負擔，在行銷活動上也沒有任何限制，未來會有比較多的發行。他也指出，momo prime不會一步到位推出，將漸進式提供音樂串流、數位影像、物流等服務，初期也不考慮採取付費會員制度。

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關鍵字：網購,電商,momo,亞馬遜,Prime,Amazon,忠誠會員

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