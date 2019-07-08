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上海「最嚴垃圾分類7天」開出199張罰單　要求整改3000多起

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▲▼上海市7月1日起全面實施垃圾分類。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海市7月1日起全面實施垃圾分類。（圖／記者陳政錄攝）

大陸中心／綜合報導

被稱為「史上最嚴」垃圾分類措施的《上海市生活垃圾管理條例》目前已經實施1周。在7月1日至7日的垃圾分類過程中，上海城管執法部門共檢查10100次，開出199張「違規」罰單，責令當場或限期整改3521起，發現存在問題最多的為百貨公司和企業。

據《澎湃新聞》報導，199張罰單中，查處未設置生活垃圾分類容器案件117起（占案件總數58.8%），未分類投放生活垃圾案件74起（37.2%）。

上海市7天內共派出執法人員18600人次，共檢查社區、旅館、百貨公司、醫院等13513家，共教育勸阻7063起（公司3765起、個人3298起），責令當場或限期整改3521起（公司2698起、個人823起）。

從生活垃圾分類存在問題的行業分析，當前存在問題最多的為百貨公司和企業，其次為居住區，問題較少的為醫院和學校，問題最少的為公家機關。

按照《上海市生活垃圾管理條例》相關規定，上海市生活垃圾共分為乾垃圾、濕垃圾、有害垃圾、可回收物4種。若個人沒有將垃圾分類丟棄，最高可罰200元人民幣（約新台幣906元）；混裝、混運垃圾，最高罰款5萬元人民幣（約新台幣22萬元）。

▼上海7天開出199張「違規」罰單。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼上海市7月1日起全面實施垃圾分類。（圖／記者陳政錄攝）

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關鍵字：上海,垃圾分類,罰單,違規

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