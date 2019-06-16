黃偉哲出席山上木瓜節　推薦在地優質水果做公益

▲台南市長黃偉哲出席山上木瓜節，推薦在地優質水果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為行銷台南市山上區在地優質農特產品，市長黃偉哲在農業局長李朝塘及區長余基吉陪同下，出席「 2019山上區木瓜節產業文化活動」，黃偉哲除了大力的向消費者推薦在地美味香甜的木瓜、火龍果、鳳梨等水果外，也投身公益，主持創世基金會的水果義賣活動，現場一時競標聲此起彼落，場面顯得熱鬧及溫韾。





市長黃偉哲表示，今天來到山上木瓜節，看到木瓜節辦得一年比一年好，人潮也一年比一年多，充份見證山上木瓜節的口碑，尤其這次結合山上花園水道博物館園區，可以賞花、賞景，還可以品嘗香甜可口的木瓜，值得到此一遊；市長黃偉哲強調，未來會加強結合地方企業、農會及區公所的資源，將木瓜節活動融入山上的文化氣息，再兼顧農特產業行銷，把產業活動做得更好，讓農民的收入更好，並要求農業局與地方農會充份配合，務必將優質的農特產品行銷出去。



山上區區長余基吉表示，目前轄內木瓜種植規模約73公頃，也種植鳳梨、芒果、芭樂、香蕉、火龍果及酪梨，種類繁多，品質極佳；會場選用在地果農自產水果擺攤販售，就是要讓民眾可以買到產地直銷、便宜又新鮮的水果，同時也打出「山上水果好甜」的品牌形象，贏得更多認同，來支持認真打拼的青農，帶動山上地區的農業新氣象。



余區長也指出，希望透過木瓜節活動團結山上區的地方資源，加上在今年即將完工開放的山上花園水道博物館，讓山上區展現出與眾不同的旅遊魅力，未來山上將成為兼具歷史文化、農村休憩、觀光旅遊、生態教育等新興觀光亮點，再結合大內南瀛天文館、左鎮化石園區，一定能成為遊客來台南觀光的必遊新路線。