為134隻踏進書店的貓取名　親筆寫進書紀錄「淡水最美風景」



▲在有河Book書店經營的11年間，店主人隱匿總共為134隻踏入書店的「河貓」取名。（圖／木馬文化《貓隱書店》／隱匿提供）

記者林育綾／綜合報導

喜歡貓的人或許都認識，這間曾位於新北市淡水河畔的獨立書店「有河Book」，不只有書、美麗的河景和夕陽，還有不少貓駐足在此休息。作家隱匿經營書店11年期間，曾為134隻踏足書店的流浪貓命名，這些貓生活在淡水河畔與書店之間，因此統稱為「河貓」。儘管罹癌面對書店經營困境，她仍心心念念這些來來去去的貓，為牠們寫下一篇又一篇的故事，在告別有河與河貓之後，這些紀錄成為淡水最美的風景，刻畫在一群愛貓、愛書人的記憶裡。



▲134隻貓的名字，親筆寫在書的內封裡。（圖／木馬文化《貓隱書店》／隱匿提供）





▲《貓隱書店：告別有河與河貓》的封面插圖，是隱匿親筆畫下當時書店最美風景：玻璃詩、觀音山、淡水河、河貓身影，構成一幅最美畫面。（圖／木馬文化《貓隱書店》書封插圖／隱匿提供）

請繼續往下閱讀...

有河Book書店當時是「河貓」們的避風港之一，貓咪們夜晚在外走跳、決鬥，等到白天書店開門後，就跑來飽餐一頓，接著在書店裡熟睡、充電。隱匿疼惜這些小生命，因為街貓只有這時間才能好好在室內休息，她為此在書架之間貼上大大小小「貓咪熟睡中，拜託請忍耐不要摸」的告示，卻依然有不少客人跑來「玩貓」，無視那些警告不斷地騷擾貓咪，讓她忍不住勸阻，甚至發生衝突，成了人們口中的「臭臉老闆娘」。



▲河貓們白天常會睡在店裡充電、休息。（圖／隱匿提供）



▲隱匿為了河貓，寫了大大小小告示提醒客人「勿打擾熟睡中的貓」，還因為勸阻成了聲名遠播的「臭臉老闆娘」。（圖／隱匿提供）

每一隻踏進書店的貓，只要固定來吃飯一段時間，隱匿就會根據牠的特色或性格，為牠取一個名字。她認為取名「是一種建立關係的方式」，也像是給自己的緊箍咒，從此以後命名者和被命名者的關係就不同了。她在書中提到，「表面上像是命名者馴服了被命名者，但其實，極可能是相反的，正因為心有所屬、害怕失去，所以，非得給對方一個名字不可。」不知不覺，為超過100隻貓命名，無論緣深緣淺。



▲無論緣份深淺，每隻取名的河貓都在她心裡落下深深淺淺的腳印。（圖／木馬文化《貓隱書店》／隱匿提供）

然而書店的經營一年比一年困難，隱匿後來也罹患癌症，有河Book在許多讀者粉絲不捨下於2017年10月向大家告別，轉由如今的「無論如河」經營。



▲她在新書內封親筆寫下書店經營的11年間，親自為134隻河貓取名的名字。（圖／隱匿提供）

《貓隱書店：告別有河與河貓》是隱匿的第10本書，是她從2006年至今寫貓、也寫書店的動人紀錄。她不僅親手繪書封和封底，也在內封親筆寫下書店經營的11年間，親自為134隻河貓取名的名字，「排版的時候，我細細回憶著和每一隻貓咪的往事──有些已經離開了；有些歷經了各式各樣的磨難，如今正在我身邊酣眠；另一些則到了不同的家庭，擁有了各自的幸福──然而不管相處的時間是長是短，每一隻河貓，都在我心裡留下了深深淺淺的腳印。就這樣，我依照每一隻貓咪和我的緣份，完成了內封。」



▲雖然告別了書店和河貓，但這些已內化成為她存在的一部分，也銘刻在一群愛貓、愛書人的記憶之中。（圖／收錄於《貓隱書店》／隱匿提供）

在有河Book最後那幾個月，分別將河貓們送養和安置，也逐一紀錄在書裡。而河貓與書店，在這11年間已成為一體，內化成隱匿存在的一部分；同樣也銘刻在一群愛貓、愛書人的記憶之中。



▲《貓隱書店：告別有河與河貓》是隱匿從2006年至今，寫貓也寫書店的動人紀錄。（圖／隱匿提供）