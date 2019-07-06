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貫徹虐童零容忍信念　南市府表明依法明快處理絕無隱匿

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▲台南市教育局長鄭新輝強調，學校絕無隱匿案情，此案事前毫無蛛絲馬跡，校方從校長到老師們皆不知情，案發之後同感非常驚訝。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市教育局長鄭新輝強調，學校絕無隱匿案情，此案事前毫無蛛絲馬跡，校方從校長到老師們皆不知情，案發之後同感非常驚訝。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

有關人本教育基金會關切台南市3月下旬通報的性平事件，台南市教育局長鄭新輝，首先對受害的學童與家長再次表達致歉，該案在性平會調查屬實後，已立即依法解聘該名教師，且終身不得再聘任為教師，其他的案件於司法檢調或行政政風仍在調查當中，教育局方面預計7月底會完成全案調查報告。

鄭新輝局長強調，學校絕無隱匿案情，此案事前毫無蛛絲馬跡，校方從校長到老師們皆不知情，案發之後同感非常驚訝。3月獲悉此案後，教育局即立即責成校方依法組成調查小組進行調查，5月27日該校性平會調查確認後，5月28日立即依法解聘該教師，並同步通報全國不適任教育人員資訊網，讓該師終身不得繼續任教於教育界；調查同時發現該師平時亦有體罰行徑，也已予以大過處分，另有在校或畢業生針對該師提出的舉報案件，教育局均已掌握並啟動全面調查，預計於7月底會完成全案調查報告。後續如有違法或擴大調查之必要，也會組調查小組並請政風單位介入，以釐清權責，取諸公信。

鄭新輝局長指出，教育局、社會局都已經介入進行心理諮商與社工輔導，市府會竭盡全力幫助受害人走過陰影。未來會落實教師通報義務及提升性平敏感度，與強化學生自我保護教學與求助管道知能，持續強化教師專業倫理及掌握相處分際，來避免再有類此事的發生，貫徹市長與市府一向秉持的虐童零容忍的態度，基於保護孩子的立場，不止是性平、心理的困擾、甚至霸凌，教育局及相關單位都會有一系列的作為來守護孩子，真正落實友善校園。

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關鍵字：虐童,零容忍,隱匿

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