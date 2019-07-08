蘇貞昌告別式摔筆影瘋傳！葉毓蘭「被抹黑不好受」：但不要硬坳啦

<br>

突發中心／綜合報導

近日網上瘋傳行政院長蘇貞昌出席李承翰告別式，結果在簽到時刻意摔筆的影片。對此警察大學退休教授葉毓蘭表示，「被抹黑的滋味一定不好受……還好在謠言點燃燎原大火前，警政署和蘇貞昌都迅速澄清。」但針對擲筆習俗，她強調，不要硬坳。

瘋傳的影片中指稱，蘇貞昌參加李承翰的告別式，在禮簿上簽名後，擲筆離去；貼文的註解還寫下，「殉職員警的會場，你不願意就別來，跩什麼跩，簽完名字筆還用丟的。」引發熱議。

▲影片在網上瘋傳。（圖／翻攝自臉書）



對此蘇貞昌發表聲明表示，影片是出席一位屏東鄉親告別式的畫面，並不是李承翰的告別式；另外，影片中的擲筆動作，是小時候家鄉的習俗，喪禮上簽名後擲筆，代表不希望這種憾事再發生，如同現在都還有送毛巾表示斷根、弔喪不送客、不說再見等習俗，都是相同道理。

而葉毓蘭也在臉書發表看法，「看到朋友們的激憤難平，我心中覺得怪怪的。因為李承翰宣布不治時，蘇貞昌正在主持行政院會，據參加院會的好友告知『院長對李承翰的殉職深感悲痛』，我相信，在那當下全台灣對李承翰的悲痛是不分黨派、不分階級的，因為這個孩子就像每一位台灣的警察一樣，在穿上制服後，在提供服務、在提供保護、在提供安全時，不會先看你的黨證、先看看你的收入與身份。」

▲當事人家屬也站出來解釋。（圖／翻攝自臉書）



葉毓蘭指出，更何況李承翰告別式訂在7月16日舉行，有心人看到蘇貞昌簽名後擲筆的短片，刻意加上註解誤導，再加上蔡英文日前才對蘇巧慧說「妳爸爸好兇」，對照去年參選新北市長時怒拍反深澳電廠的里長肚子，好像短片中蘇貞昌的不屑是事實，還好在謠言點燃燎原大火前，警政署和蘇貞昌都迅速澄清。

不過葉毓蘭也說，雖然蘇院長被故意栽贓，但是他的說明「擲筆是小時候家鄉的習俗，代表不希望憾事再發生』，已經被禮儀公司駁斥，還有網友貼出李豐楙大師的解說「擲筆應該是點主要做的事情，不是一般去參加告別式的民眾該做的，而且是硃筆需擲向東方或向陽處，墨筆留交子孫使用」，請勿誤用，以免越抹越黑。她表示，謠言止於智者，但是不要硬坳啦。

【更多新聞】

蘇貞昌在告別式摔筆？禮儀公司發文：有人惡意帶風向 家屬也說話了



李承翰解剖死因曝光！91歲奶奶還在等他回家...眾人忍淚不敢講