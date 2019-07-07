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快訊／事故煉獄搶回民眾生命！　普悠瑪檢傷英雄驚傳自殺身亡

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▲普悠瑪救援畫面。（圖／翻攝徐松奕臉書）

▲普悠瑪救援畫面。（圖／翻攝宜蘭縣政府消防局長徐松奕臉書）

社會中心／綜合報導

去年發生普悠瑪列車翻覆意外，宜蘭縣消防局冬山消防分隊隊員薛育承，案發第一時間到場一一檢傷，將患者後送。遺憾的是，7日下午驚傳他在分隊輕生，送往羅東博愛醫院搶救後，已宣告不治。

台鐵普悠瑪6432出軌事故，當時消防隊員薛育承抵達現場後，在短短時間內就建立起檢傷分類，將患者後送，而事故現場宛如人間煉獄，司機員尤振仲被救出時上半身也全都是血，整個救援過程讓網友直說看了很難過，也謝謝辛苦的消防員。

宜蘭縣政府消防局長徐松奕去年普悠瑪事故貼出救援影片，提到當時冬山分隊薛育承剛抵達現場，其他救護資源都尚未到位，薛員在面對現場上百位傷患，立即扛下檢傷分類的重任，指揮現場人員設立檢傷站，並將救出的患者分成OHCA及重、中、輕度傷害（黑、紅、黃、綠牌），在一片混亂中建立起有效率的制度，才能在短短時間內將所有患者救出送醫。

當天現場滿目瘡痍，到處都是車廂翻覆的碎片，薛育承一開始指揮設立檢傷站後，就狂奔到鐵軌上進行檢傷分類，抵達死傷嚴重的第八節車廂時，薛育承發現多名已死亡的罹難者，他除了給予黑卡外，也指揮人員要先送紅色的（重度）傷者，之後就繼續沿著鐵軌一路救援。

▲▼薛育承。（圖／翻攝薛育承臉書）

▲消防隊員薛育承當時到場後，在短短時間內就建立起檢傷分類，將患者後送，快速救回許多民眾生命。（圖／翻攝薛育承臉書）

薛承育拍下普悠瑪事故現場，到處都有等待救援的乘客，他也記錄下司機尤振仲被救出時的過程，只見尤員從駕駛室被救出時，頭部與上半身全都是血無法走動，所幸意識還清楚能夠回話。

整個救援過程影片讓不少人感動，立委黃國昌也留言表示「第一線人員辛苦了，感謝你們的努力」。有網友說無法看完這部影片，不少人都留言「謝謝」、「偉大的救災人員」、「謝謝英雄們」，也稱讚救災人員第一時間有效率的建立起檢傷與救援制度，讓救災過程能夠在短短時間內就完成。

沒想到今天傳出薛員不明原因疑似在隊上輕生，詳細死因仍待進一步調查。

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