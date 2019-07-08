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臉書最後文章分享救命術影片　普悠瑪檢傷英雄生前曾PO：放下大石

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記者黃翊婷／綜合報導

被封為普悠瑪檢傷英雄的宜蘭縣消防局冬山消防分隊隊員薛育承，7日下午輕生離開人世，讓親友們相當難過。他的臉書最後一篇PO文停留在6月28日，內容是分享一段關於基本救命術（BLS）及高級救命術（ALS）的急救知識影片，還有網友在底下留言希望他一路好走，「雖然不認識你，但希望你在另外一個世界，已經找到放下心中煩憂的方式」。

▲▼薛育承。（圖／翻攝薛育承臉書）

▲薛育承在去年台鐵普悠瑪出軌事件中被譽為檢傷英雄。（圖／翻攝自當事人臉書，下同）

台鐵普悠瑪6432去年發生出軌事故，消防隊員薛育承面對上百位傷患，自願接下檢傷分類的重任，在宛如人間煉獄的事故現場仍保持冷靜，指揮現場人員設立檢傷站，並將救出的患者分成OHCA及重、中、輕度傷害（黑、紅、黃、綠牌），在一片混亂中建立起有效率的制度，才能於最短的時間內將所有患者救出送醫，因此在網路上被封為普悠瑪檢傷英雄。

請繼續往下閱讀...

然而，薛育承卻在本月7日下午選擇在分隊的4樓倉庫輕生，死訊傳出後讓親友及網友們相當震驚。薛育承的臉書最後一篇PO文則停留在6月28日，他分享一段關於基本救命術（BLS）及高級救命術（ALS）的急救影片；倒數第二篇PO文則是五天的日本參訪行程，當時他還在文內附上一句，「舉起，然後放下大石頭」。

普悠瑪檢傷英雄薛育承輕生，臉書最後一PO分享救命術影片。（圖／翻攝自當事人Facebook）

▼▲薛育承經常在臉書分享急救知識及正能量文字。

普悠瑪檢傷英雄薛育承輕生，臉書最後一PO分享救命術影片。（圖／翻攝自當事人Facebook）

薛育承的臉書大多都是分享正面消息，也曾PO文感謝身邊親友的協助，「對於所有人事物的熱情幫忙與協助，無限感謝再感謝，而無法言喻」；但他在6月中旬曾分享一篇談論「用快門作為精神治療」的文章，並於PO文中抒發自己的感想，「與其說攝影作為一種精神治療，我倒認為是一種能在快速飲食的社會裡，找到一種緩慢的方式，在規則的框架體制裡恣意放肆的慰藉」。

如今薛育承已離開人世，詳細死因仍在調查當中。網友們湧入他的臉書留言希望這位檢傷英雄一路好走，「辛苦了！雖然不認識你，但希望你在另外一個世界，已經找到放下心中煩憂的方式，感謝你的偉大」、「現在的你，應該變成雲了」、「在人世間的任務已經結束了，願你在另個世界無憂，一路好走！謝謝你」。

▼網友在薛育承的臉書PO文底下留言。

普悠瑪檢傷英雄薛育承輕生，臉書最後一PO分享救命術影片。（圖／翻攝自當事人Facebook）

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