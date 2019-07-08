中南部「雨繼續下到周末」防大雨　吳德榮：周三四劇烈天氣機率高

▲氣象局說，今仍受西南風影響，南部有斷斷續續降雨。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

記者陳俊宏／台北報導

中南部雨繼續下！中央氣象局提醒，西南風持續影響，未來一周中南部易有間歇性陣雨或雷雨，其中以周三（10日）、周四（11日）水氣較多，有局部大雨發生的機率。氣象專家吳德榮提醒，西南部周三、周四發生「劇烈天氣」的機率提高。

氣象局表示，今天（8日）天氣與7日類似，仍受西南風影響，南部仍會有斷續降雨，中部地區也會有零星雨，午後東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨；各地悶熱，即便是清晨氣溫也有26至28度，白天高溫普遍在32度以上，花東縱谷、台東南側及大台北地區仍然容易出現36度以上高溫。

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▲▼根據氣象局定量降水預報，南部今整天有雨。（圖／氣象局）

氣象局指出，周二（9日）至周四（11日）西南風影響，周二水氣較少，降雨範圍較侷限在南部，東北部地區及各地山區午後亦有小範圍雷陣雨；周三、周四水氣增多，中南部地區易有斷斷續續的降雨，並有局部大雨發生的機率，隨著大氣環境轉趨不穩定，午後雷陣雨的範圍會擴大，平地也可能受到影響，必須留意午後短時強降雨。

氣象局說，周五（12日）至周日（14日）風向仍是西南風，但強度稍微減弱，南部地區有局部短暫陣雨，中部地區也有零星陣雨，中午過後在各地山區及近山區有局部雷陣雨。

氣象局提醒，未來一周氣溫都偏高，即便在清晨氣溫也有26至28度，白天高溫都在32度以上，尤其花東縱谷、台東南側及大台北地區更容易出現35、36度以上高溫。

氣象局預報，下周一（15日）至下周三（17日）各地高溫炎熱，中南部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

▼北部未來一周高溫上看35度以上。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、周二西南季風輸送至台灣附近的低層水氣稍減，迎風面的西南部因地形抬升有局部陣雨或雷雨，午後有局部短暫雷陣雨，中部及北台灣鄰近山區機率較高；大氣偏暖，白天未降雨時，天氣很炎熱，「過山沉降」更會在花東縱谷及東南部造成極高溫。



吳德榮表示，周三、周四西南季風的型態持續，低層水氣略增，迎風面的西南部有局部陣雨或雷雨，其他地區偶有局部短暫陣雨；午後對流發展有局部的雷陣雨，發生「劇烈天氣」的機率提高。

吳德榮指出，周五至周日西南季風減弱，輸送的低層水氣減少，大氣穩定度稍恢復；西南部迎風面仍有降雨，但較為零星、短暫，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，會比較侷限在山區及鄰近的平地。

▼氣象局製作本周天氣圖。（圖／氣象局）