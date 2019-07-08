　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中南部「雨繼續下到周末」防大雨　吳德榮：周三四劇烈天氣機率高

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼大雨,豪雨,暴雨,下雨,雨天,梅雨,撐傘。（圖／記者賴文萱攝）

▲氣象局說，今仍受西南風影響，南部有斷斷續續降雨。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

記者陳俊宏／台北報導

中南部雨繼續下！中央氣象局提醒，西南風持續影響，未來一周中南部易有間歇性陣雨或雷雨，其中以周三（10日）、周四（11日）水氣較多，有局部大雨發生的機率。氣象專家吳德榮提醒，西南部周三、周四發生「劇烈天氣」的機率提高。

氣象局表示，今天（8日）天氣與7日類似，仍受西南風影響，南部仍會有斷續降雨，中部地區也會有零星雨，午後東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨；各地悶熱，即便是清晨氣溫也有26至28度，白天高溫普遍在32度以上，花東縱谷、台東南側及大台北地區仍然容易出現36度以上高溫。

請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局定量降水預報，南部今整天有雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局指出，周二（9日）至周四（11日）西南風影響，周二水氣較少，降雨範圍較侷限在南部，東北部地區及各地山區午後亦有小範圍雷陣雨；周三、周四水氣增多，中南部地區易有斷斷續續的降雨，並有局部大雨發生的機率，隨著大氣環境轉趨不穩定，午後雷陣雨的範圍會擴大，平地也可能受到影響，必須留意午後短時強降雨。

氣象局說，周五（12日）至周日（14日）風向仍是西南風，但強度稍微減弱，南部地區有局部短暫陣雨，中部地區也有零星陣雨，中午過後在各地山區及近山區有局部雷陣雨。

氣象局提醒，未來一周氣溫都偏高，即便在清晨氣溫也有26至28度，白天高溫都在32度以上，尤其花東縱谷、台東南側及大台北地區更容易出現35、36度以上高溫。

氣象局預報，下周一（15日）至下周三（17日）各地高溫炎熱，中南部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

▼北部未來一周高溫上看35度以上。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、周二西南季風輸送至台灣附近的低層水氣稍減，迎風面的西南部因地形抬升有局部陣雨或雷雨，午後有局部短暫雷陣雨，中部及北台灣鄰近山區機率較高；大氣偏暖，白天未降雨時，天氣很炎熱，「過山沉降」更會在花東縱谷及東南部造成極高溫。

吳德榮表示，周三、周四西南季風的型態持續，低層水氣略增，迎風面的西南部有局部陣雨或雷雨，其他地區偶有局部短暫陣雨；午後對流發展有局部的雷陣雨，發生「劇烈天氣」的機率提高。

吳德榮指出，周五至周日西南季風減弱，輸送的低層水氣減少，大氣穩定度稍恢復；西南部迎風面仍有降雨，但較為零星、短暫，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，會比較侷限在山區及鄰近的平地。

▼氣象局製作本周天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

ET快訊
世大運／李智凱、唐嘉鴻雙金入袋　中華獲4金5銀3銅

關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲,吳德榮

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

練喻軒微博最後一PO：去自己國家比去國外難　館長揭10分鐘通話真相

中南部「雨繼續下到周末」防大雨　吳德榮：周三四劇烈天氣機率高

長榮空服員贏罷工「輸了12萬年終」　他4點關鍵分析：工會沒輸

成人坐兒童用餐區「4桌有3桌不是帶兒童」　網正反吵爆

一周天氣來了！南部降雨「再連7天」　雨勢最劇、最廣時間點出爐

罷工結束Day1…工會超效率還800份三寶「2天變1分鐘內」！空姐讚嘆大進步

網傳罷工空服員LINE狠嗆「電爆」跳船工賊　工會：是頭像被假冒

基隆夜市吃海鮮「慘成盤子」！他怒：4菜噴掉2250元　老闆回應了

台南狼師惡行引公憤！　鄉民的正義肉搜公布個資引爭議

台灣開賣！最頂級Macbook Pro「i9+4TB」版　21.2萬元考驗果粉信仰

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

高雄人是否支持韓國瑜選總統？ 回答想好久...真實心聲超爆笑XD

每盤1200！現刨「松露蛋炒飯」 日本人一嚐大讚：全台最好吃！

痛失勇警...百人齊聚嘉義車站獻花　台北101點燈悼念「謝謝您們的愛」

超車後直接犁田...擊落無辜騎士　保齡球式滾動！用機車掃他下盤

《明日之子3》女選手連基礎都不會　華晨宇大崩潰「妳們怎麼進來的！」

S2O Taiwan潑水音樂節!!　跟著DJ SODA嗨起來

3歲童深夜走失！暖警奶爸上身 換尿布+牽手尋家...阿嬤激動道謝

BY2《明日之子3》唱完「5星→4星」！　評審質疑「沒和聲」..網怒：區別對待

泫雅中文大喊：我愛你！　 嗨跳《Bubble Pop》太辣惹～

練喻軒微博最後一PO：去自己國家比去國外難　館長揭10分鐘通話真相

中南部「雨繼續下到周末」防大雨　吳德榮：周三四劇烈天氣機率高

長榮空服員贏罷工「輸了12萬年終」　他4點關鍵分析：工會沒輸

成人坐兒童用餐區「4桌有3桌不是帶兒童」　網正反吵爆

一周天氣來了！南部降雨「再連7天」　雨勢最劇、最廣時間點出爐

罷工結束Day1…工會超效率還800份三寶「2天變1分鐘內」！空姐讚嘆大進步

網傳罷工空服員LINE狠嗆「電爆」跳船工賊　工會：是頭像被假冒

基隆夜市吃海鮮「慘成盤子」！他怒：4菜噴掉2250元　老闆回應了

台南狼師惡行引公憤！　鄉民的正義肉搜公布個資引爭議

台灣開賣！最頂級Macbook Pro「i9+4TB」版　21.2萬元考驗果粉信仰

闖黃燈！騎士突「高雄式左轉」被撞飛　水電工傻眼喊冤…判決結果出爐

練喻軒微博最後一PO：去自己國家比去國外難　館長揭10分鐘通話真相

中南部「雨繼續下到周末」防大雨　吳德榮：周三四劇烈天氣機率高

世大運／體操入帳2金1銀1銅　豪取歷年最佳成績

打造韓妞的水潤光澤妝感！超透氣呼吸粉底和寶石光唇釉　台灣買得到

一周挑2天改這樣吃　營養師教「不挨餓」瘦35公斤又不復胖

伊朗宣布「提高濃縮鈾純度到3.67％↑」　英德呼籲停止破壞核協議

怪人現身！《一拳超人 無名英雄》公開全新宣傳影片

OL痛站8小時…走路腳開開求救！醫掀衛生棉驚呆：掉出那顆像「碗公」大

女廁裡各種恐怖場景…「這些點心」全上榜　網加碼：少了一個打翻的咖哩

景觀噴水池奪命畫面曝光！　女童調皮入水池...下秒觸電慘死

生活熱門新聞

一周天氣出爐！南部再連7天下雨

肯德基炸雞日　9塊雞桶下殺30..

工會還三寶2天變1分鐘！空姐讚..

基隆夜市吃海鮮噴2250元！他..

最貴Macbook Pro　2..

遊迪士尼遺失水瓶！她已放棄結局..

他怒基隆夜市宰遊客　老闆回應了

網傳罷工空服員LINE嗆要「電..

館長時限到！林志成：8/18空..

空服員罷工輸12萬年終　他分析..

訂62杯珍奶！國中生「扛62個..

林志成黑歷史起底　雙斧頭砍司法..

背痛收驚「6支香全斷」！她哭喊..

台南婆婆端芒果問「要配飯嗎」她..

更多熱門

相關新聞

一周天氣出爐！南部再連7天下雨

未來一周天氣出爐！氣象局指出，未來一周鋒面持續滯留在長江口一帶，台灣持續受到西南風影響，南部，包括中部雲嘉一帶這種間歇性的陣雨或雷雨至少將持續到11日；雨勢要到12日以後才會逐漸趨緩，變得較為零星。

熱！花東列橙色燈號白天高溫逾38度

台北市明後2天更熱　體感溫度飆到42°C

颱風活躍期預測出爐　7/24指標高檔

即／雨彈來襲！嘉義以南5縣市大雨

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

快訊／普悠瑪檢傷英雄驚傳自殺身亡

越南新娘遭家暴狂抖　2歲孩目睹暴哭

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

靠「生日數字」算出你脾氣有多差！

女兒被咬　他怒把鄰居西施犬丟下樓

尿尿用手掰開！16歲妹那邊「2瓣超肥腫」

一周天氣出爐！南部再連7天下雨

槍殺海陸兵　主嫌嗆家屬：不差再殺你一個

GOT7 MARK道歉了：我知道我讓你們失望！

KID牽她見習婚禮後「配偶欄有人了」

李承翰入忠烈祠、擬設銅像…嬤還不知

大S錄影「無尾熊式」緊抱前男友黑人

還手算我輸！練喻軒再提5點嗆館長

即／印尼蘇拉威西島東北部7.1強震

肯德基炸雞日　9塊雞桶下殺309元

更多

最夯影音

更多

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

高雄人是否支持韓國瑜選總統？ 回答想好久...真實心聲超爆笑XD

每盤1200！現刨「松露蛋炒飯」 日本人一嚐大讚：全台最好吃！

痛失勇警...百人齊聚嘉義車站獻花　台北101點燈悼念「謝謝您們的愛」

超車後直接犁田...擊落無辜騎士　保齡球式滾動！用機車掃他下盤

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面