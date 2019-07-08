一周天氣來了！南部降雨「再連7天」　雨勢最劇、最廣時間點出爐

▲受西南風影響，南部雨勢再下一周，周三、四降雨最劇烈、雨區最廣。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

未來一周天氣出爐！氣象局指出，未來一周鋒面持續滯留在長江口一帶，台灣持續受到西南風影響，南部，包括中部雲嘉一帶這種間歇性的陣雨或雷雨至少將持續到11日；雨勢要到12日以後才會逐漸趨緩，變得較為零星。

氣象局預報員陳建安表示，未來一周大致受到西南風影響，降雨以南部為主，中部也有斷續降雨，其中以周三、周四西南風伴隨水氣最多，屆時降雨強度會增強，雨區也會變廣，整個中南部都有降雨機會，南部更有局部大雨發生可能。

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▲一周天氣出爐，中南部間歇性陣雨、雷雨不斷，北部留意午後雷陣雨。（圖／中央氣象局）

另外，在周三、四午後雷陣雨範圍也會擴大，北部、東北部平地也有機會下雨，其中，可能伴隨較大雨勢，要特別留意劇烈降雨。

周五至下周日（12日至14日）風向仍是西南風，但強度稍微減弱，南部地區有局部短暫陣雨，中部地區也有零星陣雨，中午過後在各地山區及近山區有局部雷陣雨。

▲西南風沉降影響，8日白天花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、新北市，基隆市，桃園市為黃色燈號。（圖／中央氣象局）

氣溫部份，未來一周都是炎熱天氣，白天南部因為有下雨關係，高溫約32-33度，中部約34度，北部、東半部地區約34度以上，花東縱谷、台東大武及太麻里、大台北地區受到西南風沉降作用影響，溫度還會更高，局部地區恐飆至37度。