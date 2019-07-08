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情敵當面性侵女友「女兒全目擊」　他飛車衝撞9刀殘殺

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▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲不滿情敵騷擾女友，黃男痛下殺手。（示意圖／取自pakutaso）

社會中心／綜合報導

台南61歲黃永茂不滿林姓情敵騷擾女友，2017年先駕車撞倒男方，再狂刺9刀殺人逃逸。不過檢警透露，黃永茂之所以下重手，是因為林姓情敵在女方女兒面前性侵涂女。法院一審認定黃男是義憤殺人，判最低刑期15年，讓受害家屬悲憤不已。但高院二審時不認同，改判無期徒刑，今年6月最高院駁回上訴，全案定讞。

黃永茂有毒品、槍砲前科，2016年與40歲涂姓單親媽墜入情網，但女方當時剛分手，44歲林姓前男友又苦苦糾纏，不僅跟蹤、潑油漆，檢舉黃男販毒，還頻頻騷擾母女倆，欲逼涂女復合。

根據《自由時報》報導，黃永茂聽聞後，曾建議母女倆透過合法途徑求助、向警方報案。但涂姓母女申請保護令後，林男仍天天騷擾，意圖對涂女女兒下手。最終涂女不堪其擾，帶著女兒出面談判，不料卻在女兒面前遭林男性侵。

黃永茂認為法律無法保護涂姓母女，2017年又得知林男騎車尾隨涂女，先是開車從後撞倒林男，再持15公分木工刀下車，朝林男胸口猛刺9刀，導致對方身亡。事後，黃男與母女倆訣別，但逃亡1年多仍因毒品、槍砲案在彰化落網。

▲雲林私立大成商工校長陳秀娟及其先生黃曙曜被控向廠商拿回扣，A學生營養午餐的錢，台南高分院以被告繳回犯罪所得，原判決量刑未及審酌被告於上訴後返還犯罪所得之情狀，撤銷原判，改判較輕刑度。（圖／記者林悅攝）

▲台南高分院二審改判黃男無期徒刑。（圖／記者林悅攝）

當時死者雙親痛批，黃男殺人後逍遙法外，四處躲避警方追緝，毫無悔過之心，一想到兒子無辜慘死，每晚都睡不好，法官應該判黃永茂死刑。黃則供稱，當時林男意圖對母女倆不利，他一氣之下才行兇，屬義憤殺人。

法院一審時認定，黃男構成義憤殺人，但因為有前科，是他案累犯，以最低刑度判處15年徒刑。黃永茂認為判太重上訴二審，但台南高分院認為，黃男素行不佳，造成被害人死亡，損害無法回復，也無法彌平被害人家屬傷痛，更何況黃男至今對家屬沒有一句道歉，也未達成和解，今年6月改判無期徒刑、褫奪公權終身。

黃男不服上訴三審，但最高院認為二審判決並無違誤，6月27日駁回上訴，全案無期徒刑確定，三審定讞距離二審宣判僅20天。

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關鍵字：黃永茂,義憤殺人,情敵,女友,無期徒刑

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