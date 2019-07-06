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社會 社會焦點 保障人權

10歲同學驚慌敲門救她！台南狼師「惡行起底」　鎖教室喝令女學生：給我脫

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記者莊智勝／台南報導

台南市一名外號「大紅帽」的張姓國小導師，遭踢爆涉嫌性侵學生長達20年，受害女性多達逾10人，且還橫跨2所學校，其中還有學校18年前就已知悉張師狼行，但卻從未通報、解聘。如今受害女子現身說法，回憶起童年的惡夢不禁落下淚水，言談間一度哽咽；人本基金會發布新聞稿細數張師惡行，一名險些受害的女子表示，當天她被張老師鎖在視聽教室中，還被威脅、喝斥脫下褲子，正當她淚如泉湧、不知如何是好時，是班上的同學發現她落單，瘋狂在外敲門，最後才終於救她脫離狼爪。

▲▼台南張姓狼師，視聽教室。（圖／人本教育基金會南部辦公室主任張萍授權提供）

▲該名女同學當時受困的視聽教室。（圖／人本教育基金會南部辦公室主任張萍授權提供）

人本教育基金會指出，該名張姓老師曾榮獲「20年資身優良教師獎」，還常受邀到其他學校分享投影教學技術，甚至也有老師盛讚他是「教育界最美麗的風景」，但今年3月底，張師卻被踢爆性侵10多名女學生，犯行長達20年、橫跨2校，且還有學校18年前就早已知情，卻遲遲未通報、解聘。

人本教育基金會執行長馮喬蘭、南部辦公室主任張萍6日與5名受害學生召開記者會，現場受害女子回憶起十多年前、童年的不堪往事後，說著說著不禁落下淚水；受害女子表示，20年前張老師曾一一叫女學生單獨進入視聽教室音控室，並且以「教你怎麼保護自己」為由，由張師扮演色狼，伸手撩起女生裙子，並伸手觸碰私處，當張師見到女學生嚇傻，還會出言要求，「你這時候要快點走開啊，再來一次！」

由於張師行徑實在太過誇張，甚至還曾要求女學生褪下內褲供他觀看，因此遭到受害女學生舉發，但當時學校校長為了不殃及他的退休金，竟向家長求情，最後僅讓張師轉調到另所國小，全案再無下文；令人可恥的事，張師在案情曝光後還不覺有錯，甚至在與受害學生家長協商時，大聲堅稱自己的行為「是在教學生提防色狼，我沒有錯！」

▲▼ 狼師橫行校園20年。（圖／記者崔至雲攝）

▲受害女學生現身指控張師惡行，想起痛苦的童年回憶，不禁落淚痛哭。（圖／記者崔至雲攝）

人本基金會表示，還有另名受害者也指出，早在19年前，學校班上的同學雖然才10歲，但已陸續發現張老師有問題，私下都會彼此提醒千萬不要落單，以免遭到張師侵犯；但某日，一名女學生巡視完視聽教室後，卻突然遭到張師反鎖，隨後張師還拿著棍子、語氣兇狠地喝令她「把褲子給我脫掉！」女學生當下意識到自己落入狼爪，淚水不停奪眶而出，但仍是勇敢拒絕，「我不要！」張師這時語氣更顯嚴峻，威脅「快一點，否則我要動手了！」

不久後，班上的同學發現該名女學生落單，急忙折回視聽教室找人，在發現教室門遭反鎖、裡頭又傳來陣陣哭聲後，急忙拼命敲門，但這時張師仍是有恃無恐，語氣頗為不屑，淡淡地說了句「不要理他們！」直到有同學急中生智，撥打給話給學校，謊稱「要找張老師」，學校這才廣播請張師到辦公室聽電話。在張師離去前，還對正在大哭的女學生說，「你做得很好，如果有人威脅你，你就要說『不要』！」雖然女學生並未受害，但受到巨大驚嚇的她，回到教室後仍是哭到無法上課，最後只好先回家休息，而隔天上學時，學校好像什麼都不曾發生般，如往常一樣平靜。

除此之外，張師還曾潛入游泳池女更衣室中偷拍女學生更換泳裝，也曾假借補救教學名義熊抱、強壓女學生在床上舌吻，並喝令女學生「不准擦掉嘴巴上的口水」，還稱這些唾液是「爸爸對女兒的疼愛」；最噁心的是，張師還曾要求女學生躺在桌上張開腿讓他看下體，並當場拍照、錄影，還將畫面轉接到電視螢幕，要求女學生抬頭一起看，「來看看你有沒有洗乾淨！」

如今事隔多年，當時受害的女學生現在都已經畢業、成年，隨著誇張的案情不斷曝光，學校最後也決定於6月初解聘張師，同時社會局也於7月開罰並公告張師姓名；但人本基金會強調，受害的人數絕對不只如此，呼籲台南市政府應成立專案小組，全面清查受害學生，給予免費心理諮商，並追究教職員、公務員包庇張師犯行的行政責任，同時籲請立法院提案修法，打破現行妨害性自主罪20年追訴期，並訂溯及既往條款，使本案受害學生得以追訴張師罪責。

▲▼ 狼師橫行校園20年。（圖／記者崔至雲攝）

▲人本基金會要求台南市府成立專案小組，全面清查受害學生，並給予心理諮商。（圖／記者崔至雲攝）

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關鍵字：台南,狼師,教室,女學生,國小

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