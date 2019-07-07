追隨機師爸當上「華航副機師」！30歲兒開小鋼砲撞爆頭亡　媽坐殯儀館痛哭

社會中心／台北報導

國道1號（中山高）6日清晨發生死亡車禍，30歲華航張姓副機師開著奧迪百萬「小鋼砲」A3，疑似自撞護欄噴飛，車子撞樹斷成2截，他當場頭顱破裂，慘死駕駛座。父親是華航機隊的總機師，他曾自費前往美國自訓，追隨父親腳步，1年多就回國加入華航，翱翔5年，卻在上班途中送命，爸媽在殯儀館外難過痛哭，泣不成聲。

事發於6 日清晨6時許，張男開車從東湖行經國1南下25公里，要去公司執行任務，在重慶北路匝道口要往市區的環道，轉彎時疑似車速過快，失控撞上外側水泥護欄，整輛車騰空翻落邊坡，撞上路樹斷成2截，他卡在駕駛座無法動彈，當場失去呼吸心跳、頭顱破裂明顯死亡。

▲張姓副機師下國道撞飛，奧迪小鋼砲斷成2截，現場遺落機師娃娃。（圖／記者趙永博攝）



▲檢警相驗遺體，張男父母坐在殯儀館痛哭。（圖／記者邱中岳攝）



黑色奧迪小鋼炮因劇烈撞擊力面目全非，幾乎成了一團廢鐵，車內的機師娃娃遺留在馬路上，畫面慘不忍睹。檢警下午前往第二殯儀館和家屬會合，相驗張男遺體，張家爸媽做在解剖室難過痛哭不能自已，不敢相信和寶貝兒子如今天人永隔，1小時相驗結束後，便低調從後門離開。

張姓副機師臉書上放了與愛車的合照，看得出十分愛車，還在世界各地打卡留下足跡，父親事華航737-800機隊總機師，他2011年從台北教育大學畢業，2013年自費到美國航空學校自訓，滿1年時間便回台，順利於2014年加入華航工作，成為A350 機隊副駕駛，任職5年時間，未料卻在上班途中意外送命，同事相當錯愕。

第一時間華航接到噩耗也十分痛心，立即調派人力，班機未受影響。警方初步不排除是車速過快，或進匝道過彎操作不慎失控釀禍，詳細事發經過、原因，檢察官將抽血調查張男有無酒駕，進一步釐清案情。

▼張姓男子追隨「機師爸」腳步，自訓1年當上華航副機師。（圖／翻攝當事人臉書）

