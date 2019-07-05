水電工為保險箱內6萬元24刀殺包租婆　下跪道歉逃死定讞

▲台北市松山區水電工黃元鴻殺害包租婆案，判處無期徒刑定讞。（圖／記者楊佩琪攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市松山區73歲獨居婦人遭殺害劫財命案，檢警單位逮捕與婦人熟識的水電工黃元鴻，並以「咖啡渣」等物證突破心防，黃男坦承預謀殺害老婦，劫走現金6萬多元。黃男一審時當庭下跪向家屬道歉，獲判無期徒刑。二審也認定他有悔意，仍判無期徒刑。案經上訴，最高法院5日仍判他無期徒刑，水電工免死定讞。

本案發生於2017年11月間，獨居台北市松山區新東街的73歲莊姓老婦人，原本要和女兒出國，卻被發現陳屍在自家廚房，身上滿布刀傷。而家中原本藏在客廳櫥櫃裡的保險箱被人用利器鋸開，裡頭現金鈔票遭劫走。檢警單位過濾監視器畫面，發現與莊婦熟識、住在附近的水電工黃元鴻（34歲），案發後多次出入老婦住處，涉有重嫌。

檢警找上黃男，但他堅決否認犯案，還辯稱案發前「婦人還泡了四杯咖啡給我喝」，警方運用心理戰，「咖啡渣早已發霉，不要再說謊了」「怎忍心對她下毒手？」並適時提出犯案兇刀、血衣等關鍵證物，黃男最後心防崩潰，坦承因上酒家積欠30萬元卡債，且3年來為死者維修水電，知道死者善於投資理財，在台灣及大陸擁有不少房地產，才會預謀犯案。趁著到死者家中裝監視器、密碼鎖的機會，持刀自後方猛刺死者，確認死亡後，以砂輪機撬開保險箱，取走現金。檢方依照「強盜殺人罪」提起公訴。

一審法院審理時，因黃男當庭向被害人家屬下跪，一審法院認為他顯有悔意，並依兩公約法之精神，認定黃男所犯並非最嚴厲之罪，因此判無期徒刑，褫奪公權終身。案經上訴，高等法院二審審理後，仍認定他所為尚未達到罪無可逭，而有剝奪他的生命而與世間永久隔離的程度，因此駁回上訴，仍判處無期徒刑。

全案再上訴第三審，最高法院認為二審認事用法均無違誤，但二審宣告沒收的7萬多元並非犯罪所得，不應宣告沒收，因此最高法院撤銷原判自為判決，仍判處無期徒刑、褫奪公權終身，全案定讞。另外死者家屬也求償，一審判決黃男與雇用黃男的姨丈，須連帶賠償462萬餘元。

