恐怖房客「欠租150元」一刀捅死房東！刺胸血流乾　判無期徒刑

記者柯沛辰／綜合報導

新北市35歲男子游洛興去年9月積欠150元房租，被65歲郭姓房東鎖在門外，找對方理論又講不贏，氣得買14公分水果刀將人刺死。新北地院審理後，4日依殺人罪判處無期徒刑，全案仍可上訴。

根據檢警調查，游男友毒品、竊盜及殺人未遂前科，原先每月繳交9000元房租，住在永和區某公寓地下室套房，後來因為打零工收入不穩定，改以日繳300元方式租屋，但仍經常拖延遲繳，不時與房東爭執。

▲游男欠租150元被鎖門外，氣得拿刀刺死房東。（圖／記者趙永博攝）

去年9月16日下午4點，游男回到家被鎖在門外，氣得找房東理論，要求對方開門。當時房東要求游男先繳半天房租150元，但游堅持過完一整天再一次給300元，雙方發生爭執。

事後，游男愈想愈不甘心，先是跑到雜貨店買刀，再折返行兇，將14公分刀刃全部刺入房東心臟。郭姓房東被刺後，雖逃到大街上求救，但因為失血過多，送醫後仍傷重不治。

▲案發後警方到場蒐證。（圖／記者陳以昇翻攝）

地院審理時，游男聲稱把兇刀丟到土地公廟是為了「消業障」，而且揮刀只是一時氣憤，想嚇嚇房東，沒有殺人意圖，不料卻失手釀成意外。但檢方認為，游男明知胸口是人體要害部位，仍將刀刃全部刺入，有殺人犯意。

法官審酌游男警詢時坦承殺人，又有多項前科，前後說詞反覆，因此不採信游男說詞，4日判處游男無期徒刑，全案仍可上訴。

▲郭姓房東逃到大馬路上求救。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲游男行兇後，迅速逃離現場。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲行兇水果刀。（圖／記者趙永博攝）