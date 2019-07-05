　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恐怖房客「欠租150元」一刀捅死房東！刺胸血流乾　判無期徒刑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者柯沛辰／綜合報導

新北市35歲男子游洛興去年9月積欠150元房租，被65歲郭姓房東鎖在門外，找對方理論又講不贏，氣得買14公分水果刀將人刺死。新北地院審理後，4日依殺人罪判處無期徒刑，全案仍可上訴。

根據檢警調查，游男友毒品、竊盜及殺人未遂前科，原先每月繳交9000元房租，住在永和區某公寓地下室套房，後來因為打零工收入不穩定，改以日繳300元方式租屋，但仍經常拖延遲繳，不時與房東爭執。

▲▼永和警方16日晚間11時許在中正橋下逮獲刺傷房東的游男。（圖／記者趙永博攝）

▲游男欠租150元被鎖門外，氣得拿刀刺死房東。（圖／記者趙永博攝）

去年9月16日下午4點，游男回到家被鎖在門外，氣得找房東理論，要求對方開門。當時房東要求游男先繳半天房租150元，但游堅持過完一整天再一次給300元，雙方發生爭執。

事後，游男愈想愈不甘心，先是跑到雜貨店買刀，再折返行兇，將14公分刀刃全部刺入房東心臟。郭姓房東被刺後，雖逃到大街上求救，但因為失血過多，送醫後仍傷重不治。

▲▼永和房客砍殺房東浴血慘死，警方鑑識找游男丟的煙蒂。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲案發後警方到場蒐證。（圖／記者陳以昇翻攝）

地院審理時，游男聲稱把兇刀丟到土地公廟是為了「消業障」，而且揮刀只是一時氣憤，想嚇嚇房東，沒有殺人意圖，不料卻失手釀成意外。但檢方認為，游男明知胸口是人體要害部位，仍將刀刃全部刺入，有殺人犯意。

法官審酌游男警詢時坦承殺人，又有多項前科，前後說詞反覆，因此不採信游男說詞，4日判處游男無期徒刑，全案仍可上訴。

▲▼永和砍人案，房東逃出，兇嫌逃離現場。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲郭姓房東逃到大馬路上求救。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼永和砍人案，房東逃出，兇嫌逃離現場。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲游男行兇後，迅速逃離現場。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼永和警方16日晚間11時許在中正橋下逮獲刺傷房東的游男。（圖／記者趙永博攝）

▲行兇水果刀。（圖／記者趙永博攝）

ET快訊
「我是有計畫的！」雙刀狠男刺殺鐵路勇警　移送時情緒失控暴吼
25歲鐵路警遭刺肚殞命！兇嫌妻崩潰下跪哭到癱軟：對不起
台鐵雙刀男嗆：沒手骨喔　25歲警被刺「緊抓手45秒」上車最後
怕波及乘客！鐵路警傷到臟器外露沒拔槍　肉搏到最後一刻殞命

關鍵字：房東,房客,無期徒刑,房租,新北市

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／老公刺死25歲警！　兇嫌妻「拿出藥單」手一直抖：他病情發作，平常很古意

竹科工程師爽約旅館「姊妹啪」　出浴後傻眼…老公也來了

快訊／鐵路勇警遭刺肚「臟器外露」　送醫搶救今上午宣告不治亡

影／送25歲勇警回家...長官哽咽擦淚敬禮！同仁痛哭：承翰，任務結束一路好走

25歲鐵路勇警遭刺「肚破腸流」殞命！　兇嫌妻「崩潰下跪」大哭：對不起警察

影／25歲勇警遭刺殞命！兇嫌妻下跪喊「經濟壓力很大」　掩面爆哭：我也很痛苦

嘉義男車廂亂砍！勇警「被捅流血」抓雙手壓制…送醫命危　網看影片超心疼

恐怖房客「欠租150元」一刀捅死房東！刺胸血流乾　判無期徒刑

嘉義25歲警英勇殉職…21歲屁警PO文嗆：狂賀！嘉義鐵路多1個缺

飆速奪3命！謝亞軒「自首減刑」判13年　父心疼：他又不是故意的

嘉義鐵路勇警失血過多殉職！ 「怕波及乘客」肉搏45秒沒拔槍

阿嬤照三餐接到小妹「無意義來電」 她爆氣怒嗆：當我美國時間很多R！

女兒滑倒爆哭阿BEN第一句話就開罵　兒子生氣：不可以這樣對妹妹...

鐵路勇警殉職...顯人力、裝備不足　痛失獨子！母嘆「盼他是 最後一個」

烤箱內藏懷孕驚喜！2孩激動爆跳 老么噴淚「要失寵了」...媽笑翻

周湯豪全新嘻哈歌曲《i GO》　熊仔一聽：很屌！很屌！

傑森史塔森挑戰腳開「瓶蓋」　轉身一踢...成功！！帥炸

Gail寫中文「我愛你」字超美！　最愛「學長」鄭可強被吐槽：不是東翰嗎？

《新說唱》八點檔劇情上演...蹲地痛哭!　潘瑋柏不耐煩：這段比《復仇者4》還久

鐡路警被砍破肚命危新影片曝！消防喊4次「沒事手放著」女乘客：加油

恐怖房客「欠租150元」一刀捅死房東！刺胸血流乾　判無期徒刑

嘉義25歲警英勇殉職…21歲屁警PO文嗆：狂賀！嘉義鐵路多1個缺

飆速奪3命！謝亞軒「自首減刑」判13年　父心疼：他又不是故意的

快訊／高雄苓雅區發生疑似母親帶2子自殺命案　3人送醫1人死亡

影／新北萬里國小驚傳火警　男廁疑電動機車「充電過載」引發火勢

影／勇警殉職　警署下令260警員增援鐵警局　未來雙警值勤須穿防彈衣

快訊／25歲警遭刺腹部亡！法官裁定羈押兇嫌

沒錢買辣椒噴霧未著防彈背心！　鐵警辯守望勤務基層：太誇張

快訊／長安東路大廈起火「煙霧瀰漫」　消防隊出動雲梯車搶救

撞車影像曝／毒蟲拒檢一路跑給警察追　猛力撞貨車大媽狂驚呼

韓國瑜周末邀韓粉到高雄「四光」　郭台銘和柯P都來了！

溫網／小威逆轉勝　19次參賽皆32強起跳

快訊／美國6.4大地震！南加州一陣狂搖　洛杉磯民眾驚逃

世大運／男子體操成隊奪銀牌　隊史首面團體獎牌

恐怖房客「欠租150元」一刀捅死房東！刺胸血流乾　判無期徒刑

留學生在北韓被「失蹤1周」　澳洲求救這國政府…火速獲釋了

徐國勇：立即採購電擊槍　鐵路警察將補充260人

響應韓國瑜號召！韓粉相約「76高雄見」　拒上77凱道遊行

桃猿Lamigo宣布轉賣　郭台銘證實「居中安排」：在談了

不忍烏龜被活活壓裂殼…天才獸醫用神材料修補　網讚翻：這個我很多

台大、北一女廁所裝針孔偷拍4年　百人入鏡...「依顏值」存檔！

社會熱門新聞

25歲警英勇殉職…21歲屁警嗆..

老公刺死25歲警　兇嫌妻拿出藥..

最後身影曝光　25歲勇警用命解..

22歲女警遭撞截肢！超速男僅被..

25歲警血泊中纏鬥！他狂捶20..

鐵路警遭刺肚　4日上午宣告不治..

飆速奪3命！謝亞軒判13年　父..

高雄驚傳母子輕生　1死2傷送醫..

25歲鐵路勇警殞命！　兇嫌妻下..

25歲勇警遭刺殞命！　家屬整晚..

鐵路勇警殞命救了全車人　下周才..

狠男刺殺鐵路警　移送吼：我是有..

「不用太可憐他們！」鄰爆料殺警..

25歲勇警殉職　同仁敬禮痛哭：..

更多熱門

相關新聞

黑狗衝出害她慘摔　家屬：主人出來面對

新北市一名年約40歲的婦人本月1號上午8時許，自新店往永和方向行經永和堤外道時，竟有一隻狗從路旁衝出，婦人閃避不及當場撞上摔車倒地，造成她右腳、背部擦傷及撕裂傷，意識昏迷。警消到場後，緊急將婦人送往新店慈濟醫院急救，詳細車禍原因仍待釐清。

電費破千元！網神揪3大吃電怪獸

造福毛寶貝 成立動物行動醫療站

新北市今年最大案　500組客戶下訂單

侯友宜強降雨坐鎮防災中心

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

25歲警英勇殉職…21歲屁警嗆：狂賀！

吳宗憲嗆921捐多少！館長「挖出證據」反擊

最難追的星座女Top 5

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

13歲嫩妹坦承懷孕　男友狂刺11刀「母子送上天」

23歲瑪莎拉蒂女酒駕　撞爆BMW害2命

蕾菈「要嫁了！」和185cm男模拍婚紗

老公刺死25歲警　兇嫌妻拿出藥單手一直抖

謝忻躲跟拍...怪姿讓狗仔看傻眼

大S愛木村拓哉28年…餐廳「見到本尊」爆哭！

酸民嗆「周湯豪是誰？」　本尊現身1句話嗆爆

最後身影曝光　25歲勇警用命解救全車人

22歲女警遭撞截肢！超速男僅被判6月

領不回三寶　長榮陪報案：隔天可回來飛

瘋傳離婚　黃曉明出聲給警告！

更多

最夯影音

更多

嘉義鐵路勇警失血過多殉職！ 「怕波及乘客」肉搏45秒沒拔槍

阿嬤照三餐接到小妹「無意義來電」 她爆氣怒嗆：當我美國時間很多R！

女兒滑倒爆哭阿BEN第一句話就開罵　兒子生氣：不可以這樣對妹妹...

鐵路勇警殉職...顯人力、裝備不足　痛失獨子！母嘆「盼他是 最後一個」

烤箱內藏懷孕驚喜！2孩激動爆跳 老么噴淚「要失寵了」...媽笑翻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面