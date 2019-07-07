原住民嚮導山難救援淪免費勞工　山友盼政府正視山難搜救問題

▲排雲山莊雲豹登山隊靠人力背負，徒步行走十幾公里山路受傷山友背下山。（圖／玉管處提供，下同。）

記者白珈陽／南投報導

台灣山勢險峻，政府6月起開放山林政策，卻未提升相關救難制度。目前擔任山難搜救急先鋒的是原住民嚮導，5月玉山山友遭雷擊，因暴雨導致交通受阻無法搶救，全靠雲豹登山隊員徒步揹負傷者十幾公里揹下山，而如此艱困的搜救任務卻沒收取任何費用，政府應建立專業山區救難單位，不該讓原住民嚮導淪為「免費勞工」。

國內7成的山難搜救任務，其實幾乎都是靠這群原住民高山嚮導，他們除身負攀登揹工任務，更是山難救援主力，但他們除了以志工或義消等名義可領取微薄津貼，完全沒有收取任何其它費用。

負責玉山排雲山莊營運的雲豹登山隊，5月出動救援玉山遭雷擊山友，因當時暴雨不停，導致台18線邊坡坍方阻斷雙向交通，折返後改台21線新中橫公路往南投縣方向前進，卻又再度碰上大石阻擋，最後只好由兩名隊員徒步行走十幾公里的崎嶇山路，將傷者揹負下山至登山口，卻沒收取任何費用，還馬上返回排雲山莊值勤，不少山友感謝他們的付出，稱其是玉山守護者。

高山專業嚮導谷明光說，台灣山域開放，民眾攀登高山更方便，但目前攀登高山，大多不需高山響導，因此開放山域後，原住民嚮導是否會增加工作機會或收入，仍有待觀察。

古明光提到，原住民嚮導都是抱持著救人為先的態度，沒想過要收取費用，每次出動任務真的都是在「積功德」。他也說，因山區管理單位多，入山時又需要申請，協助救難的原住民嚮導因無法事先抽籤，在山屋過夜時就沒有床位，只能打地鋪而遭山友質疑，覺得嚮導們不被尊重。盼未來山屋能夠保留工作床位給救難的嚮導。

南投縣消防局分隊長柯翔譯表示，台灣山域如今開放，可預期山難頻率將會增加，而消防本職是消防和救護，山區搜救並非專長，政府應成立專職山難搜救單位，別再將問題丟給第一線的消防人員。

玉管處副處長林文和說，原住民響導身為山難搜救急先鋒，為山林付出很多心力，但因為法令限制多，他們辛苦參與救難任務，卻只能由各單位以志工或義消名義提供微些津貼。

也有山友提到，政府既然開放山林，須正視山區救難問題，例如落實使用者付費、成立專業救援單位並將原住民嚮導納入救援體系，使山友能安心入山，別再讓原住民嚮導救人像是在「做功德」，淪為「免費勞工」。