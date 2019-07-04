原住民採取森林產物除罪化　牛樟、紅檜等貴重木有條件開放

▲林務局宣布，原住民族日後可合法採紅檜等貴重木。（圖／林務局）

記者許展溢／台北報導

林務局今（4日）宣布，考量原住民基於傳統文化、祭儀及非營利自用等生活慣俗，已依森林法第15條第4項規定，會同原住民族委員會頒布「原住民族依生活慣俗採取森林產物規則」（採取規則），日後可在國有林及公有林中合法採取野生植物、菌類等森林貴重產物。

林務局局長林華慶表示，原住民族和台灣山林有著密不可分的共生關係，發展出豐富的傳統山林智識與內化了永續價值的自然哲理，但過去在森林國有化的法律限制及外來文化衝擊等多種因素交錯下，原住民與山林依存的生活方式難以延續，傳統智慧逐漸佚失。

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▲農委會副主委黃金城（右三）、林務局局長林華慶（右二）宣布原住民族採取規則。（圖／記者許展溢攝）

林華慶舉例，過去因傳統領域未劃設，更沒有相關採集規則，導致原住民運用山林資源時有觸法疑慮，如94年著名的司馬庫斯「風倒櫸木事件」，當時泰雅族司馬庫斯部落族人為搶通道路，將一巨大風倒櫸木移到路旁 ，不久部落會議決議將殘材拿來當公共區域景觀物，但當時負責搬運的青年卻被冠上違反《森林法》慘遭移送法辦。

▲林華慶強調，採取規則最大特色是「採取副產物自用免申請」。（圖／記者許展溢攝）

林務局指出，原住民在部落周邊傳統領域的森林中，採摘野菜、菇菌、林木、果實、種子、藤類等森林產物供日常生活使用，是數千年以來的傳統。依據森林法，國有森林內的一草一木都屬國家所有，在國有或公有森林內採集林產物，要不是難以獲管理機關全數同意，就是申請程序冗長繁瑣，實務上窒礙重重，歷經數千年淬鍊的山林智慧，因此已逐漸流失。

▲林務局有條件開放採取森林產物，如森林法公告的貴重木，包含紅檜、台灣扁柏。（圖／林務局）

農委會進一步指出，採取規則的施行，對於原住民與國有或公有森林間的關係，有三大重要意義，包括資源盤整、文化傳承和守護山林。規則也將有條件開放採取，如森林法公告的貴重木，包含紅檜、台灣扁柏、台灣肖楠、台灣杉、欒大杉（香杉）、台灣櫸和烏心石等，或珍貴稀有植物，如清水圓柏、南湖柳葉菜等，和本規則指定的野蘭花、牛樟芝等。

▲▼林務局表示，原住民之後都能免費採摘野菜、菇菌、林木、果實等。（圖／記者許展溢攝）

東華大學法律學系副教授蔡志偉說，頒布的規則顯示出，重視原住民集體權展現，其中，對有條件採取物種的規範，已不再用「申請」字眼，而是使用「提案」，彰顯《原基法》政府與原住民共同管理自然資源精神。林華慶強調，採取規則最大特色是「採取副產物自用免申請」，也就是除了主產物（林木、竹子）與少數受保護的草本、木本、蘭科植物與蕈類以外的森林野菜、野果、野草均可自由採取，只要帶著原住民身分證明文件以備查驗身分即可。

