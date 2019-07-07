蔡英文率5立委大陣仗過境美國　陳菊隨行助凝聚僑界備戰2020

▲蔡英文、陳菊過境美，出訪路線一次看。（圖／記者李帛窈 整理製表）



記者呂欣玫／台北報導

總統蔡英文將於11日至22日訪問加勒比海友邦，此行率總統府秘書長陳菊及5位立委同行，重頭戲更將過境美國4天，與多位友台美國參眾議員會面。此外，由於此行是2020總統大選前的最後一次出訪，陳菊隨行的重任，將跟總統兵分二路，協助整合美國僑界的力量。

蔡英文將展開為期12天11夜的「自由民主永續」之旅，依序訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖路西亞，積極促進區域民主自由。據黨政人士指出，此行蔡英文與陳菊在紐約停留2天後，將分頭宣揚民主理念，返程時才在美國丹佛會合，停留2晚後再返回台灣。

據了解，蔡英文紐約行結束後，將率立委管碧玲、羅致政、趙天麟前往加勒比海友邦，陳菊則與立法院副院長蔡其昌、立委鍾孔炤留在美國境內，赴各城市展開民主人權演講，除了傳遞正確施政訊息，也讓僑胞們了解政府所做的改革與遭遇的困境，期待能夠整合僑界力量，形成台派守護台灣的關鍵。

立委劉世芳表示，陳菊會向僑界說明，台灣的處境不是外界所想像，認為民進黨已經完全執政、趕快宣布台灣獨立。她說，台灣只能與同屬民主陣容的美國站在一起，如果台灣內部不能合作，只會讓外人看不起。

此行蔡英文與陳菊分頭宣揚民主理念，並帶領5位立委同行，選前最後一次出訪如此陣仗，被視為2020選前備戰。其中，蔡英文在紐約、丹佛共計可在美國停留4天，還會與多位友台的美國參眾議員、美地方官員會面，台美關係將有重大突破，而陳菊留在美國境內整合僑界力量，也有助於為民進黨的選票拉抬聲勢。

▲總統蔡英文。（圖／ETtoday資料照）

▲總統府祕書長陳菊。（圖／記者屠惠剛攝）