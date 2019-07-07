　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

撤銷政治犯達5837人　楊翠：政治檔案條例三讀　加緊推動還原歷史真相

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 促進轉型正義委員會7日舉行刑事有罪判決撤銷公告儀式。（圖／促轉會提供）

▲促進轉型正義委員會代理主委楊翠。（圖／促轉會提供）

記者楊亞璇／台北報導

促進轉型正義委員會7日在原警備總部軍法處舊址、台北喜來登飯店舉行刑事有罪判決撤銷公告儀式。促轉會代理主委楊翠表示，7月4日《政治檔案條例》三讀通過，政治檔案的徵集與解降密可以更為落實，促轉會將加緊推動還原歷史真相的工作，除了回應政治案件當事人與家屬的期待，更是所有堅信自由民主價值的台灣人民的共同目標。

促轉會第一、二波儀式已分別於107年10月5日與12月9日舉辦，本次儀式為第三、四波刑事有罪判決撤銷公告合併舉行儀式，撤銷公告名單分別有1056、2006人，4波名單共5837人獲得刑事有罪判決撤銷公告。

楊翠於致詞中表示，7月4日《政治檔案條例》三讀通過，政治檔案的徵集與解降密可以更為落實，這是長期為這個法案努力不懈的立法委員、民間團體、學者專家、以及許多的前輩們的努力，促轉會將加緊推動還原歷史真相的工作，除了回應政治案件當事人與家屬的期待，更是所有堅信自由民主價值的台灣人民的共同目標。

▲▼ 促進轉型正義委員會7日舉行刑事有罪判決撤銷公告儀式。（圖／促轉會提供）

▲總統府秘書長陳菊。（圖／促轉會提供）

總統府秘書長、美麗島事件當事人陳菊在致詞中提到，很多政治犯兄弟與家屬，等了一輩子，就是等這一天的來臨，很多政治犯垂垂老矣，經過40年，大家年紀都大了，追求台灣的公平正義的各位前輩，不應背負著罪名離開這個世界，感謝為轉型正義努力的各位，透過這樣公開的儀式，希望讓社會了解，政府願意面對歷史的傷痛，建立台灣社會重新和解的機會。

行政院長蘇貞昌表示，台灣社會掙脫威權是經過許多前輩的努力與犧牲，台灣人要堅定、清楚、勇敢、堅毅，才守得住這片民主與自由的土地，希望大家能夠團結、打拚，繼續向前走。

蘇真昌承諾，對於社會各界關心的美麗島事件、陳文成命案等事件中，被列為「永久保密」的檔案，將會依據政治檔案條例，領導國安單位一一重新檢討機密等級，把該還原的真相，盡可能來還原，「我們要把陽光照進歷史，讓美麗島上的積雪消融」。

獲得撤銷公告的政治受難者蔡寬裕在致詞中提到，他等了32年才等到有罪判決撤銷公告的儀式，這對政治受難者來說，是很重要的，表示政府終於還給他們公道。另一位政治受難者致詞代表陳欽生表示，他要向所有積極推動轉型正義的受難者前輩致意，有些前輩已離開人世沒有機會親自見證這一刻非常可惜。他同時也希望，在政治檔案條例於立法院三讀通過的今後，握有政治檔案的相關單位，能夠儘快配合檔案的解密與開放工作，讓真相大白。

政治受難者歐陽劍華的二代歐陽慧剛在致詞中表示，其父母是50年代白色恐怖的受難者，是所謂外省人與本省人的結合，可見當時國家迫害人民並不區分省籍或族群，他衷心希望台灣的下一代在面對社會的不公不義時，能擁有智慧與良心，在困難的時刻，也能擁有如受難前輩們堅強、奮鬥的韌性，讓好不容易爭取而來的自由民主，能夠繼續傳承下去。

ET快訊
世大運／李智凱鞍馬完美摘金　霸氣二連霸！
2歲女兒被咬！他怒抓西施犬「12樓丟下」狠嗆飼主：去1樓找吧
中職史上第二人！首打席敲出安打　彭政閔生涯2000安達陣

關鍵字：促轉會,楊翠,政治犯,陳菊

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

網路溫度計：蔡英文「好評影響力」第199名　只贏過這個人…

送國旗帽給蔡英文...郭台銘狂冒汗等30分鐘：為什麼不敢拿？

「罷韓」煎餅店騷擾電話接不停　顧客排隊力挺「17分鐘百份賣光光」

撤銷政治犯達5837人　楊翠：政治檔案條例三讀　加緊推動還原歷史真相

批蔡政府經濟、兩岸、治安「都不行」　吳敦義籲團結：非藍不投！

影／批民進黨封殺公投　馬英九：嚴厲譴責「蔡殺頭」

快訊／郭台銘直衝總統府　要蔡英文戴國旗帽出訪

郭董送小英粉色國旗帽　黨政人士：可感受首富心中對女性的想像

國民黨「反鐵籠公投」凱道抗議！長腿辣姊請半天假力挺　直喊：最喜歡他

批蔡政府腐敗　郭台銘：選上就把民進黨貪污通通抓出來

全台蝦場都禁用「絲襪釣蝦法」！達人親自實測20年密技破解傳說

暖男哥哥跆拳道受傷..妹妹爆哭　「一把擁入懷」Man度破表！

必學！5種超輕鬆切芒果妙招 只要1根牙籤就能快速剝皮

瓶蓋挑戰花招百出！　甄子丹矇眼.謝霆鋒一次踢兩個

館長譙林志成放鳥「像龜孫子！」　擂台直播開罵：再給你18小時準備

韓國瑜夫婦雲林擁豪華農舍　「踢爆是大違建」李佳芬僱工秒拆

瘦弱女主角「爆槌牆7下」順利逃脫 他狂尻25分嘆：與戰鬥民族的差距

大S見愛28年偶像木村拓哉!　爆哭到說不出話來

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

男子不滿看泌尿科被觸診 竟持球棒返回診間痛毆醫師

網路溫度計：蔡英文「好評影響力」第199名　只贏過這個人…

送國旗帽給蔡英文...郭台銘狂冒汗等30分鐘：為什麼不敢拿？

「罷韓」煎餅店騷擾電話接不停　顧客排隊力挺「17分鐘百份賣光光」

撤銷政治犯達5837人　楊翠：政治檔案條例三讀　加緊推動還原歷史真相

批蔡政府經濟、兩岸、治安「都不行」　吳敦義籲團結：非藍不投！

影／批民進黨封殺公投　馬英九：嚴厲譴責「蔡殺頭」

快訊／郭台銘直衝總統府　要蔡英文戴國旗帽出訪

郭董送小英粉色國旗帽　黨政人士：可感受首富心中對女性的想像

國民黨「反鐵籠公投」凱道抗議！長腿辣姊請半天假力挺　直喊：最喜歡他

批蔡政府腐敗　郭台銘：選上就把民進黨貪污通通抓出來

台灣開賣！最頂級Macbook Pro「i9+4TB」版　21.2萬元考驗果粉信仰

「鼻口狂滲血！」牛奶製造商社長幫整理牛舍　慘遭失控乳牛撞死

孫盛希超誠實：金曲後有漲價！　「漲一點點，不敢貪心」

解婕翎新莊看80坪房...殺價200萬元遭嗆「買不起就不要買」：好兇！

網路溫度計：蔡英文「好評影響力」第199名　只贏過這個人…

世大運／李智凱鞍馬完美摘金　霸氣二連霸！

對雷納德只有感謝　暴龍教頭：不能責備想回家的人

每月多繳600元水費　基隆別墅社區漏掉10座游泳池

家人苦瞞91歲嬤：拖一天是一天　承翰媽求「嚴懲兇嫌」：不然沒人敢當警察

3歲愛女學「7種才藝」　藍鈞天曝驚人教育費：一個禮拜就要3萬

電動機車消費者意見調查(限18歲以上)

根據經濟部工業局「電動機車產業網」資料顯示，過去五年消費者購買電動機車數量每年都呈現倍數成長，顯示一般民眾對於電動機車的接受度已大幅提高。那麼消費者對於電動機車的看法如何？《ETtoday 新聞..

政治熱門新聞

高雄店家罷韓　韓粉「護瑜」狂嗆

支持罷免韓國瑜　業者遭嗆燒店

韓國瑜神秘住處曝光行蹤也超保密

韓粉觀光日　潘：最少20億觀光..

命理師預言2020大選：3人有..

丁守中力拚逆轉勝　可能在總統大..

吳敦義邀郭台銘簽公約挨批造勢　..

韓粉闖罷韓商家開噴　女學生還原..

科大生PO文：我殺了韓粉　刪文..

LIVE／國民黨5參選人現身凱..

朱立倫3嗆郭台銘：台灣需要自經..

韓國瑜夫婦雲林擁豪華農舍　踢爆..

反鐵籠公投遊行空拍圖曝光！

柯P幕僚爆卦：韓國瑜初選將大勝

更多熱門

相關新聞

蔡英文過境美　陳菊隨行助凝聚僑界

總統蔡英文將於11日至22日訪問加勒比海友邦，此行率總統府秘書長陳菊及5位立委同行，重頭戲更將過境美國4天，與多位友台美國參眾議員會面。此外，由於此行是2020總統大選前的最後一次出訪，陳菊隨行的重任，將跟總統兵分二路，協助整合美國僑界的力量。

韓國瑜被酸有錢無心　孫大千點名陳菊

政治檔案條例三讀　促轉會回應了

立院三讀《政治檔案條例》　陳菊：只有真相才能弭平傷痕

立院三讀　拒交政治檔案可罰500萬

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

韓星泰國潛水抓巨蚌　恐被關5年

靠「生日數字」算出你脾氣有多差！

狼師惡行起底　喝令女學生：給我脫

還手算我輸！練喻軒再提5點嗆館長

煎餅1千被鬧場　甜品店3聲明回敬

謝忻神隱1月曬破碎酒瓶：hopeless romantic

肯德基炸雞日　9塊雞桶下殺309元

30歲副機師撞爆頭亡　媽坐殯儀館痛哭

館長時限到！林志成：8/18空手開戰

楊冪「真實身材」被鏡子出賣！

丁國琳狂傳「爆乳泳裝照」給軍中KID

快訊／宋仲基爸爆失聯2天發聲了！

大眼妹驚「雙胞胎懷5年」嚇傻！

台南婆婆端芒果問「要配飯嗎」她傻住

林志成黑歷史起底　雙斧頭砍司法院

更多

最夯影音

更多

全台蝦場都禁用「絲襪釣蝦法」！達人親自實測20年密技破解傳說

暖男哥哥跆拳道受傷..妹妹爆哭　「一把擁入懷」Man度破表！

必學！5種超輕鬆切芒果妙招 只要1根牙籤就能快速剝皮

瓶蓋挑戰花招百出！　甄子丹矇眼.謝霆鋒一次踢兩個

館長譙林志成放鳥「像龜孫子！」　擂台直播開罵：再給你18小時準備

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面