撤銷政治犯達5837人　楊翠：政治檔案條例三讀　加緊推動還原歷史真相

▲促進轉型正義委員會代理主委楊翠。（圖／促轉會提供）

記者楊亞璇／台北報導

促進轉型正義委員會7日在原警備總部軍法處舊址、台北喜來登飯店舉行刑事有罪判決撤銷公告儀式。促轉會代理主委楊翠表示，7月4日《政治檔案條例》三讀通過，政治檔案的徵集與解降密可以更為落實，促轉會將加緊推動還原歷史真相的工作，除了回應政治案件當事人與家屬的期待，更是所有堅信自由民主價值的台灣人民的共同目標。

促轉會第一、二波儀式已分別於107年10月5日與12月9日舉辦，本次儀式為第三、四波刑事有罪判決撤銷公告合併舉行儀式，撤銷公告名單分別有1056、2006人，4波名單共5837人獲得刑事有罪判決撤銷公告。

楊翠於致詞中表示，7月4日《政治檔案條例》三讀通過，政治檔案的徵集與解降密可以更為落實，這是長期為這個法案努力不懈的立法委員、民間團體、學者專家、以及許多的前輩們的努力，促轉會將加緊推動還原歷史真相的工作，除了回應政治案件當事人與家屬的期待，更是所有堅信自由民主價值的台灣人民的共同目標。

▲總統府秘書長陳菊。（圖／促轉會提供）

總統府秘書長、美麗島事件當事人陳菊在致詞中提到，很多政治犯兄弟與家屬，等了一輩子，就是等這一天的來臨，很多政治犯垂垂老矣，經過40年，大家年紀都大了，追求台灣的公平正義的各位前輩，不應背負著罪名離開這個世界，感謝為轉型正義努力的各位，透過這樣公開的儀式，希望讓社會了解，政府願意面對歷史的傷痛，建立台灣社會重新和解的機會。

行政院長蘇貞昌表示，台灣社會掙脫威權是經過許多前輩的努力與犧牲，台灣人要堅定、清楚、勇敢、堅毅，才守得住這片民主與自由的土地，希望大家能夠團結、打拚，繼續向前走。

蘇真昌承諾，對於社會各界關心的美麗島事件、陳文成命案等事件中，被列為「永久保密」的檔案，將會依據政治檔案條例，領導國安單位一一重新檢討機密等級，把該還原的真相，盡可能來還原，「我們要把陽光照進歷史，讓美麗島上的積雪消融」。

獲得撤銷公告的政治受難者蔡寬裕在致詞中提到，他等了32年才等到有罪判決撤銷公告的儀式，這對政治受難者來說，是很重要的，表示政府終於還給他們公道。另一位政治受難者致詞代表陳欽生表示，他要向所有積極推動轉型正義的受難者前輩致意，有些前輩已離開人世沒有機會親自見證這一刻非常可惜。他同時也希望，在政治檔案條例於立法院三讀通過的今後，握有政治檔案的相關單位，能夠儘快配合檔案的解密與開放工作，讓真相大白。

政治受難者歐陽劍華的二代歐陽慧剛在致詞中表示，其父母是50年代白色恐怖的受難者，是所謂外省人與本省人的結合，可見當時國家迫害人民並不區分省籍或族群，他衷心希望台灣的下一代在面對社會的不公不義時，能擁有智慧與良心，在困難的時刻，也能擁有如受難前輩們堅強、奮鬥的韌性，讓好不容易爭取而來的自由民主，能夠繼續傳承下去。