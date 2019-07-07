力挺警執法彰化開第一槍！不用怕挨告　方仰寧募600萬設「訴訟基金」

▲方仰寧（右）2019年3月就任彰化縣警察局局長。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者陳以昇／彰化報導

日前彰化縣和美警分局女警執勤攔查被撞受傷、之後又發生鐵警遭刺傷身亡，彰化縣警局長方仰寧面對第一線執法人員，時常在執法過程中，面臨刑事或民事訴訟，決定成立「警察訴訟基金專戶」，目前民間贊助金額200萬元，初期目標要募得600萬元，讓警員未來執法時無後顧之憂。

2018年8月，彰化縣和美警分局吳姓女警（23歲）在攔查違規機車時，因民眾拒檢逃逸，吳員騎機車追捕，卻不慎遭一部自小客車撞成重傷，住院養傷近一年才返回崗位，肇事駕駛被依「過失傷害致重傷害罪」判刑6個月，但至今尚未達成民事和解。

日前又發生鐵路警察李承翰，在處理民眾逃票紛爭時，遭刺傷後送醫不治身亡，警員執法服勤的安全問題再度受到社會關切；有鑑於此，今年3月接任彰化縣警察局局長的方仰寧，決定成立「警察訴訟基金專戶」。

據了解，第一線警員在執法後，遇到當事人傷亡時，事後經常面臨當事人或家屬求償進行訴訟時，即便刑事部分沒有缺失，後續道義責任的補償及訴訟費用，仍造成警員經濟上壓力，日後這筆費用將由基金專戶中做處理；但如果事後認定有缺失，屬於國家賠償法，基金專戶將不介入。

方仰寧接掌局長後，發生彰化縣警員及巡佐風紀案，2警涉嫌利用職務之便，包庇、收受理容業者賄賂，遭到記過免職及收押禁見，當務之急以整飭警察風紀問題為主，但訴訟基金初期目標仍希望能達標600萬元。

目前有1名廖姓企業家捐贈100萬、彰化縣義警大隊大隊長劉明雄也募資100萬，200萬元已入注警察訴訟基金專戶；基金會將設有審查機制，未來警員因功執法遭受訴訟時，將會個案審查啟動協助。