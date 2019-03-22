太陽花學運成名　方仰寧返老家任彰化警局長

▲▼方仰寧(右)返回彰化就任彰化警局長。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

在318太陽花學運時擔任中正一分局分局長的方仰寧，因為強硬派的作風引發學生不滿，卻也因此名聲紅透半邊天，返回彰化老家擔任警察局長，22日舉辦新舊警察局長交接典禮，縣長王惠美表示未來彰化治安、交通有方仰寧加入，一定能為彰化縣的各方面創造出最佳的佳績。

方仰寧，1963年生，警大50期、警大行政警察系研究所畢業，彰化縣和美人，高中時曾就讀精誠中學，與彰化縣有地緣關係，且之前還曾赴彰化拜會新任縣長王惠美，歷任警政署交通組長、屏東縣警察局長、台北市警察局主秘及副局長等職務，資歷相當完整。

▲22日舉行新舊任局長交接典禮。

卸任的彰化縣警局長林順家，與警政署長陳家欽為警大同學，歷任台北市警局松山分局長、督察長、副局長，以及嘉義市警局長、保六總隊長等職務，2018年1月調陞百萬人口大縣的彰化縣警局長，如今榮陞三線三星內政部警政署警政委員，林順家22日已先赴職，由副局長賴宏豐代表交接。

蔡蒼柏讚揚彰化縣警局2018大選查賄績效全國第二屢獲肯定，，在1年2個月任期期間除各項評比屢獲警政署評列績優單位，並傳承創下連續12年榮獲內政部評核「推動社區治安工作評鑑」特優第1名紀錄，在107年行政院道路交通秩序與交通安全改進方案更拿下6座金安獎，若以排行論，林順家在警界排行已是全國前23名。

王惠美在致詞中表示，感謝卸任林順家任內1年多來對彰化縣的治安、交通各方面，可以說表現的可圈可點，交出漂亮的成績單，榮陞到內政部警政署警政委員，而即將接任的方仰寧局長歷練豐富，而且是本地和美的子弟，相信有過去的基礎加上方局長的用心，也一定能為彰化縣的治安、交通各方面創造出最佳的佳績，提供彰化縣民安居樂業的環境。

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