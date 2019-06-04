霹靂戰警！　彰警執行「安暑專案」3天逮槍毒犯90名

▲彰化警方執行安暑專案，成果豐碩。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警方執行安暑專案，從5月31日至6月2日短短3天，查獲毒品案80件84人，其中販賣及轉讓毒品嫌犯22人、施用毒品嫌犯62人，並於近期偵破非法槍砲案6件6人，查扣霰彈槍1支、制式手槍1支、改造手槍6支、子彈251顆及毒品咖啡包174包等各類毒品，維護治安，警方更呼籲民眾要勇於檢舉犯罪。

局長方仰寧，十分重視青少年遭受毒害及加入幫派，特別指示刑事警察大隊協同少年警察隊及各分局辦理「安暑專案行動」，除重點打擊供毒藥頭及非法槍械源頭外，並針對學生及青少年出入易涉及毒品、槍械之場所，列為重點臨檢查察目標， 1日晚間，芳苑警分局展開「封城掃蕩」，查獲酒後駕車、2級毒品等刑案及場所容留兒童3名，具體展現打擊毒品及各類犯罪成效，以避免毒品戕害青少年身心。

方仰寧強調，警方打擊毒品、槍械犯罪及保護青少年絕對不留餘力，並會積極執行「安暑專案」及「青春專案」，特別針對可能誘使青少年涉入之犯罪強力掃蕩，提供青少年優質的暑期治安環境，讓家長安心，另為持續展現警方強勢作為及查緝決心，彰化縣警察局除了積極宣導外，並針對查獲之毒品及槍械案件持續溯源追查上游，以保障人民生命財產安全。

【其他新聞】



►國道車速99公里太慢挨罰3千 她花1個月蒐證...法官判免罰



►上完超商大夜班疑恍神撞民宅 「鐵皮屋歪掉」超驚悚