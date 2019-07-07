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「郭董，我們不懂」朱立倫3嗆郭台銘：台灣需要自經區

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政治中心／綜合報導

繼先前的0到6歲國家養、課徵富人稅後，國民黨總統初選參選人朱立倫6日晚間再次提出質疑，郭台銘今年五月提出「自貿區是台灣的機會」，卻又在高雄說「推自貿區根本沒甚麼用」，「自貿區根本沒用？ 郭董，我們不懂」、「全台灣都要自經區」。

朱立倫表示，郭台銘拚企業經濟的能力眾所皆知，但FTA（自由貿易協定）與企業訂單不同，企業之間只關心利潤，但國家之間的FTA還牽涉到政治、社會與國家安全的判斷，解決這些問題需要有執政經驗，「台美TIFA為什麼一直卡關？美豬問題要怎麼解決？農業衝擊要怎麼克服？請郭董了解一下！」

▲▼朱立倫、郭台銘。（圖／ETtoday資料照）

▲朱立倫又將炮火對準郭台銘，「自貿區根本沒用？ 郭董，我們不懂。」（圖／ETtoday資料照）

朱立倫指出，無論是早期的加工出口區，或是後來的自由貿易港區，都是以製造業出口為主的方案，但台灣的經濟結構正在改變，服務業佔GDP比重將近7成、就業人數也近6成，「要突破台灣的悶經濟，只靠『加工出口區』或是『自由貿易港區』已經不夠了。」

朱立倫認為，上述兩者面積不足，包含的行業、範圍也都不夠，所以若想改變，就要大力推動「自經區」，透過法規鬆綁、制度創新，提高各行各業的附加價值，才能提高台灣民眾的平均薪資，「韓市長說，高雄需要自經區。我要說，不只高雄需要自經區，全台灣都要自經區。」

▲國民黨第三場國政願景發表會，參選人朱立倫接受會後聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲朱立倫先前對富人稅、0到6歲國家養的政策提出質疑。（圖／記者林敬旻攝）

對於郭台銘「自貿區根本沒用」的說法，朱立倫回擊，自經區對多數人民都有感，相當有用，台灣需要自經區，才能走出世界，讓世界走進台灣，「台灣同時也需要雙邊FTA，多邊貿易協議。」

朱立倫強調，事情難易有先後順序，台灣經濟的未來若想要掌握在自己手上，必須推行自經區，「台灣需要自經區，朱懂，大家都懂。」

自貿區根本沒用？ 郭董，我們不懂。 ...

朱立倫發佈於 2019年7月6日 星期六
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關鍵字：朱立倫,郭台銘,政見會,富人稅

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