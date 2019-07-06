長榮勞資簽訂團體協約　鄭文燦：勞資關係新的起點

▲協商會場，鄭文燦多次側臉、仔細聆聽罷工空姐的意見。（圖／市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

協商會場，多次側臉、仔細聆聽罷工空姐的意見，也「拜託」長榮航空能夠以最大程度協商…長達17天的長榮空服員罷工事件，在桃園市長鄭文燦首度出面協商後，於市府正式簽訂團體協約。鄭文燦說，團協的簽訂不是結束，而是勞資關係新的起點，相信長榮在新時代的勞資關係上，將會繼續往前走，未來也會更有競爭力。

鄭文燦說，在經過長時間的協商後，長榮航空公司與工會終於各退一步，一方展現決心與毅力，另一方展現退讓與誠意，雙方達成共識，簽訂團體協約。

▲長榮勞資簽訂團體協約，鄭文燦表示，長榮在新時代的勞資關係上，未來也會更有競爭力。（圖／市政府提供）

團體協約是勞工協商權的具體展現，進一步保障勞工待遇，而政府機關也有責任，監督團協落實。團協的簽訂不是結束，而是勞資關係新的起點，未來勞資關係會更加更民主，勞工權益更有保障。

▲長達17天的長榮空服員罷工事件，在桃園市政府正式簽訂團體協約。（圖／市政府提供）

勞工不分行業，都有他們辛苦的一面，罷工是展現了爭取勞動權益的決心，希望爭取更好的保障。鄭文燦也表示，員工是企業的家人，即使有摩擦，但是在互相溝通、理解之後，更能體諒雙方的立場，相信勞資雙方達成共識後，勞資雙方能互助合作，共同為航空運輸及旅客服務持續努力。

勞動部長許銘春則表示，在罷工期間，勞動部必須維護工會合法行使爭議權，同時肩負協助勞資雙方化解爭議的任務，中間經過3次正式協商、6次非正式協商，以及各種溝通管道，希望幫助勞資雙方縮小歧見，但結果不如外界預期，也一度陷入僵局，然而勞動部及桃園市政府勞動局從未放棄。

▼ 長榮罷工落幕。（圖／記者蔡玟君攝）