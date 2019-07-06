長榮罷工第17天落幕　鄭文燦出面協商成功3個小時後赴美

▲長榮航空罷工事件，在勞動部長許銘春、市長鄭文燦的見證下，雙方達成協議、簽下團體協約，罷工落幕。（圖／記者沈繼昌攝）

記者楊淑媛／桃園報導

長榮空服員罷工事件，6日進入第17天，勞資雙方於桃園市政府，經過4個多小時的協商，在勞動部長許銘春、市長鄭文燦的見證下，雙方達成協議、簽下團體協約，罷工事件落幕；而首度出面協商的市長鄭文燦，也將在3個小時後赴美訪問。長榮航空表示，預計可在7月底前，陸續恢復正常營運。

長榮航空同時對於這次罷工，所引起的社會紛擾及對大眾造成的不便，致上最深的歉意；而此次的罷工事件中，長榮航空始終心繫所有旅客的權益，也在桃空職工進行罷工投票時，即多次公開呼籲桃空職工，應以旅客為優先考量，勿輕易進行罷工。

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▲長榮罷工落幕，3個小時後鄭文燦（左三）將赴美訪問。（圖／記者沈繼昌攝）

雖然最終桃空職工仍發動突襲式罷工，但長榮航空努力維持一定的運能，盡可能減低對廣大旅客造成衝擊，盡力維護旅客的權益是我們的優先考量。此次罷工事件落幕後，長榮航空預計可在7月底前陸續恢復正常營運，8月也會視組員調度及旅客需求做部分航班調整。

長榮航空也呼籲政府，正視外部工會問題，因為此次因桃產總旗下的桃空職工對長榮航空發起突襲式罷工，造成將近30萬旅客權益受損，長榮航空對此感到遺憾！雖然罷工已結束，但長榮航空亦對政府提出兩點呼籲：

(一) 長榮航空認同交通部近期提出，關於航空業設立罷工預告期的構想，我們希望政府相關單位與立法院能儘快將航空業罷工預告期法制化，如此才能有效降低罷工事件對無辜旅客所造成的衝擊，保障其權益。

(二) 回顧過去三年間，由外部之職業工會所發動的航空業罷工已高達三次，每次都造成無數旅客權益受損和社會的紛亂，長榮航空希望政府應正視此一現象，拿出魄力，積極地在法令上尋求補救之道，以免此類事件持續發生，惡化投資環境。

長榮航空也感謝此次罷工事件中，始終堅守崗位，以行動默默支持公司的所有空、地勤及內勤員工，同時也感謝曾參與罷工，但中途回家的空服員，罷工期間，各界的支持，長榮航空亦銘感於心。