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南投郵局攝影比賽「看見南投」　日月潭向山遊客中心展出

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▲南投郵局攝影比賽「看見南投」金牌獎由賴雅麗「合歡山虎杖花」獲得。（圖／南投郵局提供）

▲南投郵局攝影比賽「看見南投」金牌獎由賴雅麗「合歡山虎杖花」獲得。（圖／南投郵局提供）

記者白珈陽／南投報導

中華郵政南投郵局為紀念創立123週年，舉辦攝影比賽「看見南投」，日前評選出52件得獎作品，6日上午在日月潭向山遊客中心「日昇月恆藝廊」展出，並舉行頒獎典禮暨開幕茶會，作品展覽至9月29日，歡迎攝影同好蒞臨欣賞。

▲得獎作品於日月潭向山遊客中心「日昇月恆藝廊」展出。

▲得獎作品於日月潭向山遊客中心「日昇月恆藝廊」展出。

中華郵政成立123週年，南投郵局為強化在地連結、關懷鄉土人文、宣傳觀光景色，特以觀光首都－南投在地風土人情、風光景點為主題，辦理攝影比賽，透過攝影愛好者的鏡頭，捕捉南投特色美景，並將得獎作品舉辦攝影展。


4月25日已評選出52件得獎作品，南投郵局訂於6日上午，於日月潭向山遊客中心舉辦頒獎典禮暨開幕茶會，現場安排中心國樂團演奏悠揚樂聲，並備有茶點享用，讓得獎人開心領獎。金牌獎由賴雅麗「合歡山虎杖花」奪魁，銀牌獎是利勝章的「五彩繽紛」，張家進「南投市夜景煙火」獲得銅牌獎。

▲銀牌獎利勝章「五彩繽紛」。

▲銀牌獎利勝章「五彩繽紛」。

▲銅牌獎張家進「南投市夜景煙火」。

▲銅牌獎張家進「南投市夜景煙火」。


得獎作品另於向山遊客中心「日昇月恆藝廊」展出，展覽期間自7月6日至9月29日共3個月，歡迎對攝影藝術、南投風情有興趣的民眾，蒞臨參觀指教。
 

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關鍵字：南投,郵局,攝影,日月潭向山遊客中心

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