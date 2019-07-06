九族文化村斥資6億打造「西班牙海岸」　邀民眾暑假清涼一夏！

▲九族文化村每日推出8到9場熱情奔放的佛朗明哥舞蹈。（圖／九族文化村提供）

記者白珈陽／南投報導

九族文化村推出全新設施！歷時6年、耗資6億，複刻西班牙天才建築師高第創世作品，聖家堂、奎爾公園、巴特婁之家等巧妙的融入整個園區，搭上清涼、刺激的親水設施，彷彿身處西班牙海岸，暑假期間九族文化村推出清涼特惠價，9月1日前入場只要650元（約75折）就讓民眾水陸空一票玩到底！

九族文化村經理黃瑞奇表示，2019全台唯一有推出全新大型遊樂設施的就只剩九族文化村，歷時6年、耗資6億打造出西班牙海岸，遊客可搭「飛行船」繞行整個園區，飽覽天才建築師高第的作品，接著挑戰「大漩渦」，搭乘大圓船順著湍急而蜿蜒的水道，經過沁涼的瀑布…等，還有更多刺激好玩的設施等待遊客探索，歡迎民眾攜家帶眷一同入園暢玩。

▲九族文化村「西班牙海岸」推出最新清涼又刺激的戲水設施。

園區提到，除有全新遊樂設施，凡在「西班牙海岸」園區內拍攝含人物的照片，在臉書或IG上貼出，標記@九族文化村、＃西班牙海岸涼一夏、＃西班牙海岸，並追蹤九族文化村臉書或IG的官方專頁，便可參加評選，有機會獲得日月潭涵碧樓住宿券、下午茶共118項好禮。

西班牙海岸特區一天安排了8到9場西班牙佛朗明哥舞及小丑高蹺課技雜耍表演秀，讓民眾體驗濃厚的西班牙風情，就像置身於真正的西班牙海岸，9月1日前特惠入場特惠75折，歡迎遊客全家大小一齊到九族文化村清涼一夏！



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