南投衛生局突擊抽驗食品　2件豆干「過氧化氫」殘留超標喝令下架

▲南投衛生局前往傳統市場抽驗食品。（示意圖／記者王兆麟攝）

記者白珈陽／南投報導

南投縣內近來接連發生臭豆腐、鵝肉攤2起集體食物中毒事件，尤其夏天到來，炎熱高溫下食物若存放不當易腐壞，衛生局人員上緊發條，特別針對傳統市場、超市量販店、攤商等市售香腸類、豆類製品、蜜餞及各種休閒食品稽查，在25件抽驗食品當中，其中2件豆干被檢驗出「過氧化氫」殘留超標，衛生局立刻要求業者下架並不得販售，除此之外其它產品均合格。

南投縣衛生局針對傳統市場、超市量販店、攤商等營業場所，對豆類製品、香腸類、休閒食品及蜜餞等食品進行稽查，檢測食品中的過氧化氫、亞硝酸鹽、著色劑及甜味劑；在25件抽驗食品中，有2件豆干產品被驗出「過氧化氫」殘留超標。

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衛生局表示，「過氧化氫」即是俗稱的「雙氧水」，民眾若長期食用殘留過量「過氧化氫」的食物，可能會引發頭痛、嘔吐等症狀出現，將嚴重影響人體健康，因此呼籲食品製造業者應遵守食品添加物的相關法規，並把關產品製造過程及場所的衛生，讓消費者能吃得安心、吃得健康。

衛生局提醒民眾，選購食品時，應選擇來源、製造日期及相關標示清楚的產品，而外觀過於鮮艷不自然、氣味刺鼻或酸臭的食品則避免購買，如有食品衛生安全問題或消費疑慮，歡迎電洽衛生局服務專線049-2231994。