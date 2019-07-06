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遭控挪用台灣3億地震捐款！薩爾瓦多2名前總統罪名不成立

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▲薩爾瓦多前總統薩卡（Antonio Saca）。（圖／路透）

▲薩爾瓦多前總統薩卡（Antonio Saca）（中）。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

台灣前邦交國薩爾瓦多（San Salvador）前總統薩卡（Antonio Saca）、佛洛瑞斯（Francisco Flores）及3位民族共和聯盟黨（Arena）的領袖被控洗錢，指其將台灣捐贈的1千萬美金（約新台幣3億元）地震賑災款項挪用於支付競選費用。法院於5日宣布其罪名並不成立。

綜合外媒報導，聖薩爾瓦多法院昨日在第二審刑事法庭上，明確宣判洗錢罪名不成立，駁回了2名前總統以及3名被告的刑事案件，他們被控挪用台灣捐贈用於2001年震災的1000萬美元。

薩爾瓦多2001年1月14日凌晨發生芮氏規模7.6的強烈地震，1千多人慘遭活埋，數十萬間房屋崩坍，死傷慘重。台灣曾捐款幫助該政府賑災，然而錢卻被非法挪用在競選費用上。

據了解，薩卡被控挪用超過3億美元（約新台幣94億元）公款，於2016年10月被捕並被判處10徒刑，預計未來幾個月，他將承認賄賂1名司法人員以便取得民事審判消息的罪名。而佛洛瑞斯也因涉嫌濫用公款和不當得利遭到起訴，卻在2015年審判期間腦溢血，並於隔年1月死亡。

因為該罪名在距離15年後的今天已然過期，所以法院駁回了他們的刑事案件，但並未免除被告的民事責任，仍需要接受民事法庭的審判。

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關鍵字：薩爾瓦多,地震,賑災,薩卡

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