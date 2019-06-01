曾傳出與我復交　薩爾瓦多準總統：將正確處理涉台問題

▲薩爾瓦多總統當選人布格磊（Nayib Bukele）於5月31日會見中國政府特使、外交部副部長秦剛。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

記者馬叔安／綜合報導

薩爾瓦多總統當選人布格磊（Nayib Bukele）於5月31日會見中國政府特使、外交部副部長秦剛時表示，「將正確處理涉台問題，願同中方保持高層交往」、「薩中關係大有可為、前景光明」。薩國於去年8月與中華民國斷交，今年5月一度傳出新政府不排除與台灣恢復邦交的可能。

中國外交部網站指出，布格磊表示，薩中兩國一貫相互尊重，薩爾瓦多人民欽慕中國文化，願借鑒中國發展的成功經驗，新政府致力於繼續發展薩中關係，將正確處理涉台問題，願同中方保持高層交往，加強政治對話，在貿易、投資、科技、民生等廣泛領域開展合作，促進共同發展。

▲薩爾瓦多新任總統布格磊（Nayib Bukele，右）、副總統烏佑亞（Felix Ulloa，左）。（圖／達志影像／美聯社）

秦剛則強調，2018年8月中薩在一個中國原則基礎上建立外交關係，揭開兩國關係新的歷史篇章，建交以來，雙方各領域交流合作迅速展開，呈現出廣闊的發展前景，事實證明中薩建交順潮流、得人心，是經得起歷史檢驗的正確決定。

薩國於去年8月21日宣佈與中華民國斷交，結束長達77年的外交關係，並與中國大陸建交。薩國副總統當選人烏佑亞（Felix Ulloa）5月23日參加華府智庫「美洲對話」（Inter-American Dialogue）論壇時，在會後指出，薩爾瓦多新政府不排除與台灣恢復邦交的可能，會考量到國家自身的發展，來決定其外交策略，不會受美國或中國影響而改變。

國台辦發言人安峰山則在5月29日強調，堅持一個中國原則是國際社會公認的準則，認為中薩建交符合兩國人民的根本利益。

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