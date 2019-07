快訊／加州再發生規模7.1強震　震源深度0.9公里…1700起餘震侵擾

▲南加州當地時間5日晚間再度發生強震。(圖/翻攝自歐洲-地中海地震中心)



國際中心/綜合報導

美國南加州當地時間5日晚間8時19分許再發生規模6.9強震,震央位於里奇克萊斯特(Ridgecrest)東北邊10公里處,震源深度0.9公里,未來可能還會再有多起餘震。稍早美國地質調查局(USGS)把規模7.1下修到6.9,不過該網站疑似故障,隨後又把規模調整為7.1。

An earthquake with a preliminary magnitude of 6.9 jolted Southern California, but there are no immediate reports of damage or injuries. The quake was centered 11 miles from Ridgecrest, where a magnitude 6.4 quake struck on Thursday. https://t.co/PIZGTfqrOy — The Associated Press (@AP) 2019年7月6日

當地警方已在推特發出警示訊息,除非需要醫療協助、發生火災、天然氣外洩等需要緊急服務時,民眾請勿隨意撥打911。

根據多家外媒報導,洛杉磯市中心感受到至少30秒晃動,此外,內華達州拉斯維加斯(Las Vegas)也有感到搖晃。USGS指出,甚至墨西哥也有感。

南加州當地時間4日上午10時33分發生規模6.4大地震,震央位在洛杉磯北方150英里(約240公里)的莫哈維沙漠(Mojave Desert),震源深度僅8.7公里,當時這起地震為南加州20年以來規模最大的。科學家5日表示,南加州4日發生地震後,已經再有1700多次餘震。

Prelim M7.1 Earthquake 35.767, -117.605 Jul-06 03:19 UTC, updates https://t.co/uVJBfBodUN — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) 2019年7月6日

According to USGS that was a M7.1 Earthquake! Lights are swinging in the restaurant here in Redlands. pic.twitter.com/DpIHB4cCKU — Rick Sforza (@RickSforza) 2019年7月6日

Just felt the 7.1 in Ridgecrest, CA over 140 miles away!!! We are all safe, with a clean pool deck now... @NBCLA pic.twitter.com/fuAaOh8i6V — Brad Smith (@VectorBN) 2019年7月6日