27歲正妹公務員「露蜜臀拍裸照」　長官看完照片怒炒她魷魚！

國際中心／綜合報導
身材太辣害她沒工作！俄羅斯27歲女公務員阿奴佛瑞娃（Anna Anufrieva），日前替《花花公子》雜誌（Playboy）拍攝裸照，未料公司老闆看見她的照片後相當傻眼，施加各種壓力逼她離職。阿奴佛瑞娃最後選擇辭去工作，這也讓她相當憤怒。
據《太陽報》報導，阿奴佛瑞娃先前參加了《花花公子》的活動，並受邀拍攝一系列性感裸照。沒想到就在雜誌出版後，阿奴佛瑞娃的長官們似乎「無法接受」，決定讓她提出離職。但她於受訪時卻堅稱自己「並不是被炒魷魚」，而是自願離職，因為自己對於長官「老古板」的想法也相當憤怒。
阿奴佛瑞娃抱怨表示，「為什麼只有女模、女演員、健身教練等等才能大方露出自己的身體？為什麼公務員拍裸照就是不道德？」她更怒罵俄羅斯社會相當「虛偽」。阿奴佛瑞娃認為，在日常生活中，她是一名公務員，但卻只有「拍攝裸照作品」能夠真正反映出自己的內心世界。她更指出，自己的作品意味著某種義務、某種生活方式，「這對我來說是勇敢的一步，我想要更勇敢。」阿奴佛瑞娃最後補充，拍裸照是女性身體展現出「美」的形式，希望大家能夠學會不去評論他，只需要享受就夠了。」
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Спасибо всем за те слова, которые я услышала в день рождения. Но здесь хочу оставить именно эти... «Я тебе желаю каждый день делать что-то, за что завтрашняя ты скажет тебе спасибо. Помнить, что жизнь прекрасна, но быстротечна и очень важно не стоять на месте, видеть свою цель и не видеть препятствий. Не давай себя сломить жизненным обстоятельствам! Ты всегда сильнее. Не важно кто рядом с тобой, если ты не веришь в себя, то не поверит никто. А если веришь - это полпути к успеху. И пусть твои мечты будут очень высокими.. настолько, насколько это можно представить. Ведь надо знать, что мы мечтаем только о том, на что сами способны! Аня Тивольт» Спасибо Анечка ещё раз. @ativolt И этого я хотела бы пожелать каждому.