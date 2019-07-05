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擔心採購S-400將受華府「禁運制裁」　土耳其秒囤F-16零件應對

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▲▼俄羅斯2018年勝利日,S-400。（圖／路透社）

▲俄羅斯S-400防空系統。（圖／路透社）

記者朱世凱／綜合報導

土耳其即將接收俄羅斯製造的S-400防空飛彈系統，華府對此表示，將會對土耳其祭出制裁，並且不允許他們購買F-35戰機。有消息指出，土方為了應對制裁，早已開始為F-16戰機還有其他武器囤積零組件。

美國務院發言人就曾指，如果土耳其堅持要購買S-400，將會受到美國制裁並且從F-35戰機計畫中被踢除。五角大廈發言人安德魯斯（Mike Andrews）則說，土耳其購入的俄製S-400跟F-35戰機的計畫不相容，土國不會被允許「同時擁有2種系統」。

據《The Drive》報導，有匿名的土耳其官員透露，為了應對美國可能祭出的「禁運制裁」，政府已經做了最壞的打算，那就是提早囤積相關零組件；目前土耳其大約有245架分別為30，40與50批次的F-16C/D戰機，是全球使用這款戰機的大戶之一。

▼F-16。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

▲▼F-16。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

報導指出，對於作為土耳其空軍數量最多且最先進的作戰飛機F-16來說，儲存備用零件相當重要，特別是在沒有F-35交付的情況下，因為如果沒有這些庫存，戰機很快就會面臨停飛窘境，使土耳其處於脆弱位置。

土耳其官員接著說，政府已經下定決心採買S-400，並且以和俄羅斯聯手打造S-500為目標。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）本（7）月1日也指出，「第一批S-400將在1周或10天內交付，我已經將消息明確告訴美國總統川普了。」

▼美軍F-35戰機。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美軍F-35戰機。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，美國不樂見俄土加強連繫，是因為S-400合約將打破美國對北約成員國武器供應的壟斷地位，北約其他成員國可能會嘗試在中國、印度或俄羅斯找尋美國合約的替代品；也有一說是，美國擔心北約駐土耳其的軍事情報，都會被儲存在俄羅斯的系統之中。

對於土方將會被踢出F-35計畫，艾爾段表示，若將土耳其排除在外，計畫註定會完全失敗，「土耳其不會接受在國防領域方面被強加的任何不合理要求，就像在政治、外交和經濟領域上也是一樣。」

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關鍵字：S-400,F-16,F-35,俄羅斯,土耳其,華府,制裁,軍武,國際軍武

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