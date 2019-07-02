台灣藍山咖啡就在台南東山　18支咖啡生豆獲國際CQI認證

▲台灣的藍山咖啡就在台南東山，18支咖啡生豆獲國際CQI認證。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為鼓勵農民生產高品質的精品咖啡，自2013年起至2019年，台南已有18支台南生豆榮獲國際級美國咖啡品質協會CQI認證，成果斐然，7月2日上午在民治市政中心舉行第7屆「2019年台南市精品咖啡評鑑」頒獎典禮。

台南市長黃偉哲親自表揚冠軍組瑞亦思Raise（王中和）與李子園蜜處理豆（陳瑩如）、亞軍為崁頭山咖啡館（曾如楓）及季軍大鋤花間（王中和）；會中黃偉哲不僅大力稱讚台南咖啡口感精醇、香氣渾厚，也鼓勵農友們將優質的咖啡豆送至美國咖啡品質協會，爭取精品級的認證，讓台南的咖啡站上世界的舞台。

黃偉哲指出，台灣的藍山咖啡就在台南東山，品質一流，在美國CQI評比中也深獲好評，現在更是市府首選的迎賓伴手禮之一，台南東山咖啡不怕競爭，不怕貨比貨，就怕不識貨，感謝種植咖啡的農友們透過每年舉辦的台南市咖啡評鑑，不斷的相互交流、精益求精；黃偉哲也承諾，未來市府將增編預算，協助咖啡農參加更多元國際性的咖啡評選及評鑑比賽，將台南優質的咖啡順利行銷推廣出去，讓東山咖啡能名揚世界。

台南市農業局表示，今年參與「台南市咖啡評鑑暨美國咖啡品質協會（CQI）認證的25支生豆皆來自東山區，評鑑方式完全比照國際級規則，獲得前3名的生豆將代表台南市參加農委會辦理之「2019台灣國產精品咖啡豆評鑑」後，再薦送美國咖啡品質協會（Coffee Quality Institute,簡稱CQI）爭取國際權威的精品級認證。

台南市主要咖啡產區為東山區、白河區及新市區平地咖啡等，近年全區咖啡栽植面積已達53公頃，產量達65公噸，所生產之咖啡品質優良，香氣濃郁，口感及風味已有國際級的水準；歡迎愛喝咖啡的好朋友利用週末親訪東山175咖啡公路，在青山環繞中邂逅台南在地好咖啡，留下濃醇香的美好回憶！