20年前從來沒有想過的建設？　推動桃園捷運重責落鄭文燦身上

▲鄭文燦說，20年前從沒有想過八德會有捷運，如今推動桃園捷運重責落「他」身上。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

總統蔡英文由交通部長林佳龍陪同，5日到桃園八德區捷運綠線G04站與捷運三鶯線延伸八德段LB14站的共構站地點視察。曾由八德選出、擔任縣議員的市長鄭文燦指出，20年前他擔任縣議員時，從來沒有想過，八德會有捷運，20年後，這項推動桃園捷運建設的重責，則落在他身上？

▲總統蔡英文到桃園八德區捷運綠線G04站與捷運三鶯線延伸八德段LB14站的共構站地點視察。（圖／市府提供）

鄭文燦感謝蔡總統及中央前曕建設經費的全力支持，將來八德的交通建設，將會是四通八達，桃園也將進入捷運的時代。鄭文燦與新北市長侯友宜、兩市府團隊、地方人士5日參加總統蔡英文來桃園八德區捷運綠線G04站與捷運三鶯線延伸八德段LB14站的共構站視察，迎接蔡總統的陣仗龐大。

▲交通部長林佳龍到桃園八德區捷運綠線G04站與捷運三鶯線延伸八德段LB14站的共構站地點視察。（圖／市府提供）

桃園市府捷運局指出，捷運三鶯線延伸桃園八德段可行性研究，近期將送政院續審，以加速建置北桃都會區捷運路網，打造北北桃一小時軌道生活圈。捷運局長陳文德表示，捷運三鶯線延伸八德段的LB14站與捷運綠線G04站將會共構，未來地下車站空間規劃B1是穿堂層、B2是捷運綠線月台，B3為三鶯線延伸八德段月台，透過站內轉乘，八德到土城準點只要30 分鐘。

▲捷運三鶯線延伸桃園八德段LB14站與捷運綠線G04站共構模擬圖。（圖／市府提供）

桃園捷運綠線已於2018年10月動工，目前土建工程GC01標正進行樁帽養護以及基樁施作；GC02標由中華工程公司團隊得標，在設計G04站體時將預留捷運三鶯線延伸八德段LB14站的地下站體空間；GC03標由互助營造公司團隊得標，兩個地下潛盾統包工程預計在10月份開工。捷運綠線工程全面啟動，總體工程進度略微超前，預計6年後的2025年底陸續完工通車。

▲北北桃1小時軌道生活圈。（圖／市府提供）

陳文德說，桃園市政府在捷運三鶯延伸八德段沿線周邊推動許多開發計畫，包括建置八德轉運站、規劃設置大安產業園區、大湳森林公園、大湳滯洪池改善工程以及社會住宅等，希望透過雙鐵共構帶動八德區整體都市發展，提供北桃通勤族更有效率且安全的交通運輸，未來也會持續與新北市政府定期召開北桃平台會議，推動雙邊合作，讓北桃園生活圈更緊密結合。