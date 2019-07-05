中央卡藍營縣市？　侯友宜：羨慕桃園一個水上樂園就給13億

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者徐政璿／新北報導

高雄市長日前為了登革熱經費嗆中央，台中市長盧秀燕也質疑行政院杯葛台中市政，爭取多項補助卻未獲得正面回應，4日刻意缺席行政院會。新北市長侯友宜5日受訪時也表示，「我非常羨慕桃園，桃園每一條線都列到前瞻，而且支持的很多，甚至我今天聽到一個水上樂園，就支持了13億給桃園，我想中央是不是也給我們新北市，多一點支持」。

侯友宜5日下午14時出席「淡海輕軌紅樹林站連通道啟用典禮」時受訪表示，淡海輕軌紅樹林站連通道的打通，「對我們銜接從淡水信義線轉乘的所有的旅客來講，他就不要繞到外面，他直接從連通道，從原本的5分鐘，就可以變成1分鐘，快速的進到我們的淡海輕軌，或是我們的淡海輕軌就直接可以接我們的淡水信義線」。

侯友宜說，在啟用後，連通道帶動了淡海輕軌在尖峰時間旅客的運量，提高了將近3成，全日的運量達到2成，所以連通道打通不但帶動舒適的轉段空間，更重要帶動更多的旅客來搭乘淡海輕軌，所以今天連通道在7月1號正式啟用。

至於汐民線、深坑、八里、五股泰山的輕軌，都沒有納到前瞻，侯友宜說，他非常羨慕桃園，桃園每一條線都列到前瞻，而且支持的很多，「甚至我今天聽到一個水上樂園，就支持了13億給桃園，我想中央是不是也給我們新北市，多一點支持」。

侯友宜說，新北市是一個大台北，北北桃基宜的中心，新北市能夠把軌道建設與公共建設做更好，會帶動大台北生活圈，所以麻煩中央給多一點支持，新北市有四百萬人口，希望中央能給滿滿支持力量，讓新北超越所有國際大都市。

是否會覺得中央對桃園比較好？侯友宜說，「我是有一點點希望給我們支持，對別人好我們沒有意見，起碼要對我們新北市好一點」。

侯友宜指出，希望中央對新北市覺得需要的、中央也評估可行的，趕快給，「像我們停車場，對新北很多地小人稠地方，停車場很需要，我們一直跟中央申請，中央也核定某部分，但大部分還沒有核定，就要拜託他們給我們支持」。