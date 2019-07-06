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港媒：陸當局檢討港反送中　青年工作列「重中之重」

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▲香港市民試圖衝入立法會,七一。（圖／路透）

▲香港市民試圖衝入立法會。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

根據港媒報導，自6月爆發「反送中」事件以來，大陸當局對香港情勢的發展，以及和當地的局勢感到擔心，除了香港政府的責任之外，也對中聯辦、港澳辦和公安單位等進行檢討，其中包括改善青年工作、建制派團結問題以及傳媒生態等面向。

《香港01》引用接近北京消息人士指出，大陸中央對香港在這次事件中的發展感到錯愕，「因為（初期形勢評估）報告都是他們呈上去的，這些報告都寫得頗樂觀，結果卻完全不是那回事，究竟哪裏出了問題？」

▲▼香港反送中，絕食陳抗民眾。（圖／記者吳奕靖攝）

▲香港反送中，絕食陳抗民眾。（圖／記者吳奕靖攝）

據報導，綜合多個渠道消息，對港工作至少會檢討以下三個面向：

（一）青年工作。今次「六月浪潮」中，年輕人角色舉足輕重，「612」衝擊立法會、包圍警總及七一攻佔立法會，都是年輕人作主導，檢討及改善青年工作成為重中之重。

（二）愛國愛港團結問題。在修訂逃犯條例一役中，中聯辦主任王志民曾在閉門接見港區人大、政協委員時，按捺不住暗批陣營內有人「博曝光」，似乎不滿建制派在整場戰役中各有各做，未能槍口一致對外，甚至有人公開唱反調；風暴過後，建制派團結問題將成檢討重點之一。

（三）據指傳媒生態亦成為重點調研課題，因民主派在網絡社交平台的動員威力，在這場戰役中發揮得淋漓盡致，建制派望塵莫及，在輿論陣地陷於捱打，港澳工作單位認定香港傳媒的「助攻」，是關鍵因素之一，「如果不搶回這片陣地，將來每次都會好被動」。

▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

報導也提到，特首林鄭月娥在青年工作方面，想要邀請大學學生代表們見面，中聯辦也希望會見政治光譜屬「黃色」的年輕人，傾聽他們「心中的怨憤」。

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關鍵字：反送中,逃犯條例,香港反送中,中聯辦,粵港澳要聞,林鄭月娥

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