反送中第四起命案！28歲女墜樓亡　留下紙條「無力感令人煎熬」

香港「反送中」讓不少人情緒不穩，此前已涉及3起命案。（圖／記者吳奕靖攝）

大陸中心／綜合報導

香港一位28歲的麥姓女子3日墜樓身亡，友人在她房間桌上發現她留下的字句，上面寫著「不是民選的政府是不會回應訴求」、「什麼也改變不了的無力感令人煎熬」等。此次墜樓事件是香港第4起涉及「反送中」的命案，另外還有42人向防止自殺組織求助。

據《立場新聞網》報導，28歲的麥女3日清晨在長沙灣住所墜樓身亡，網上流傳死者留下遺書，表明反修例及爭取民主的意向。友人形容死者生前是個樂觀積極的人，「很多人都覺得她是一個開心果。」

友人還透露，近日麥女一直在關注《逃犯條例》爭議，但事前並不認為她有情緒困擾或其他個人問題，「命案發生前不會察覺不到。」死者家屬和朋友商量後，決定讓外界得悉麥女想傳達的訊息，但也強調不希望有其他人仿效。

▲21歲女大生墜樓亡，許多市民前往現場獻花。（圖／Facebook／巴打絲打 Facebook Club）

香港撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國4日指出，在6月9日到7月3日期間，防止自殺會接獲42起涉及反修例事件的求助個案，較平常每月多了30餘件。

曾展國稱，年輕人的求助數字較高，大部分求助個案對社會運動帶來的撕裂感到不開心，尤其是與家人或朋友對於反修例抱持不同看法，「近日的自殺個案及自殺預告也有所增加，擔心社會運動會引發模仿效應。」

香港「反送中」風波爆發以來，已經發生4起命案。第一起個案是兩名參加反修例的示威者發生口角，其中一人被對方推倒後喪生。另有一名示威男子6月15日在金鐘太古廣場墜地死亡，其後一名21歲的女大生因憂鬱及感情原因，於6月29日跳樓輕生，死前曾留下反修例遺言。

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